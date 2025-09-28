Miluca, el fichaje avalado por Ángel Rey y un día en la playa: "Un ascenso con el Sporting no se olvida nunca"

Reconoce vivir con nervios las horas previas al homenaje que recibirá esta tarde sobre el césped de El Molinón. Miguel Ángel Alonso Muñiz, Miluca (Gijón, 22-10-1942), será distinguido por el Sporting dentro de los actos del 120º aniversario, como parte importante de aquel ascenso rojiblanco a Primera División en la temporada 1969-70. "Un ascenso con el Sporting no se olvida nunca", subraya el gijonés, confiado en que en el presente curso pueda repetirse hazaña. "Garitano es el primero que tiene que tener fe y tranquilidad, pueden hacer una buena temporada", sentencia.

Volverá a pisar el verde en el que hizo historia de la mano de un entrenador como Carriega. Alonso admite que "emociona un homenaje así". Ya no solo por el valor de que "el Sporting se acuerde de sus veteranos". También por la importancia de que se le permita volver a entrar al terreno de juego -recibirá una camiseta de la mano de Joaquín en los minutos previos al partido ante el Albacete-y reencontrarse con su público. "Llevo tiempo sin ir a El Molinón. Es que no me aguanta la patata", justifica por la tensión que se vive dentro del campo. "Eso sí, sigo todos los partidos por televisión", añade.

"El inicio de temporada del Sporting fue muy positivo. Se han perdido tres partidos seguidos, pero esto solo ha empezado. No podemos rasgarnos las vestiduras. Hay que tener calma. La afición tiene que estar con el equipo", señala el que fuera bravo defensa del conjunto rojiblanco, sobre la marcha del equipo. Si ahora, como en la temporada en la que tocó la gloria, el objetivo es el regreso a Primera, Alonso ve un gran cambio en la grada respecto a su etapa como futbolista del Sporting. "El público en nuestra época era más exigente que ahora. Antes, dar un paso atrás al portero era impensable. No jugabas más", comenta dejando escapar la risa.

La tarde para Miluca va a estar cargada de un valor sentimental por más razones que la del aplauso que le brindará El Molinón. Acudirá al campo acompañado de uno de sus tres nietos, Lucas Rodríguez Alonso, quien ha heredado la pasión por el fútbol de su abuelo. "Tiene 21 años y jugó de crío. Ahora es segundo entrenador del juvenil de la Escuela de Fútbol Jin. Vendrá conmigo al palco a ver el partido", comparte, orgulloso, sobre la compañía de un día especial para él y todos los futbolistas de su generación. Miluca, el jugador que se enteró de que el Sporting quería ficharle mientras jugaba un partido en la playa (Ángel Rey recomendó su incorporación), volverá esta tarde a El Molinón para recordar la importancia de perseverar para alcanzar el éxito. Porque aquel ascenso de 1970 "se resistió antes en dos promociones. Hay que tener fe".