El Sporting se deja remontar tres goles ante el Albacete y encadena su cuarta derrota

De ir ganando por tres goles en poco más de media hora, a terminar con defensa de cinco para ver cómo el rival no solo te empata, sino que te remonta. El Sporting cayó con estrépito ante un Albacete cuyo portero regaló los dos primeros goles, obra de Dubasin y Gelabert, en una primera media hora notable culminada por otro tanto de Gaspar. Lo que parecía sentenciado, terminó volviéndose en contra entre la relajación, la mala gestión del banquillo y la confianza de un rival que olió la sangre. Cuarta derrota consecutiva de los rojiblancos y bronca de El Molinón a un Garitano señalado.

El inicio sonrió al Sporting. Nacho Martín, novedad junto a Kevin Vázquez en el once, se sacó un cambio de juego de esos de centrocampista bueno, de los suyos. Hizo girar a todo el Albacete para encontrar a Otero pegado a la cal. El colombiano centró al primer palo para la llegada de Dubasin, quien ocupó el espacio abierto por su compañero. Se encontró con la ayuda involuntaria de Lizoain. El portero del Albacete, titular en las últimas jornadas porque al exrojiblanco Diego Mariño se le acusaba de encajar demasiado, quiso blocar llevándose la pelota al pecho. No salió el plan. La pelota salió escupida de sus brazos y no perdonó un viejo conocido de los manchegos. Dubasin conectó a la red y se echó la mano al corazón. No hubo baile de “Pingüino”, en esta ocasión, para celebrar el gol. Respeto al club que le dio a conocer en España. Iban diez minutos y los de Garitano se ponían por delante.

Real Sporting 3 4 Albacete Balompié 1-0, min. 11: Dubasin; 2-0, min. 30: Gelabert; 3-0, min. 37: Gaspar; 3-1, min. 45 (+7): Puertas; 3-2, min. 71: Agus Medina; 3-3, min. 88: Morci y 3-4, min. 90 (+9): Morci, de penalti. Alineación Real Sporting Yáñez (1); Kevin Vázquez (1), Pablo Vázquez (1), Perrin (1), Diego Sánchez (1); Nacho Martín (2), Justin (2); Dubasin (2), Gelabert (2), Gaspar (2); y Otero (2).

CAMBIOS Pablo García (1) por Otero, min. 78 y Queipo (0) por Justin, min. 78; Mbemba (s.c.) por Gelabert, min. 86 y Amadou (s.c.) por Gaspar, min. 86 y Loum (s.c.) por Kevin, min. 90 (+5). Alineación Albacete Balompié Lizoain (0); Fran Gámez (1), Javi Moreno (1), Vallejo (1), Neva (1); Riki (1), Meléndez (1); Puertas (2) Agus Medina (2), Morci (3); y Jefté (1). CAMBIOS Lazo (1) por Meléndez, min. 46; Escriche (1) por Jefté, min. 69; Jogo (1) por Javi Moreno, min. 69; Lorenzo (1) por Fran Gámez, min. 69 y Javi Villar (1) por Riki, min. 80. Andrés Fuentes (C. Valenciano). Amonestó al rojiblanco Justin y a los visitantes Puertas y Morci. El Molinón Enrique Castro Quini: 22.398 espectadores, según datos oficiales

El partido se paró tras el gol por una emergencia médica. Más bien, dos. Primero por la indisposición de un aficionado en la esquina entre el fondo sur y la grada este, a la que siguió la de otro seguidor en el fondo norte. Después de algo más de diez minutos de parón para atender a ambas personas, evacuadas por los sanitarios, se reanudó el encuentro. Y llegó el segundo en la siguiente aproximación rojiblanca. Gaspar y Dubasin se asociaron en el carril derecho para acabar asistiendo a Gelabert. César pisó el corazón del área para amagar con la izquierda y rematar con la derecha. Al Sporting volvió a ayudarle Lizoain. La pelota, centrada, y sin especial dureza, se encontró con una mano blanda del portero visitante. Dos ocasiones, dos goles y el Sporting, muy cómodo.

Tan cómodo que hizo el tercero en el siguiente arreón. Gaspar lideró el contragolpe, abriendo a la banda izquierda al desmarque de un Juan Otero indetectable. El colombiano dejó que Diego Sánchez apurara hasta casi línea de fondo, dando tiempo a Gaspar a tomar posiciones en el balcón del área pequeña. El centro, al primer palo, raso, encontró el interior de la izquierda de Gaspi. Otro tanto en poco más de media hora (contando los diez minutos de parón). El Sporting, muy superior.

Los rojiblancos empezaron a gustarse a costa de un Albacete grogui, y Lizoain, esta vez, salvó el cuarto. El Sporting volvió a plantarse en el área asociándose y empujado por un Justin con algo más que físico. Gelabert, en boca de gol, se topó en esta ocasión con la bota del meta de los manchegos para evitar el bochorno. En la grada empezaban a doler las palmas de tanto aplaudir.

El Albacete, herido en el orgullo, recortó diferencias antes del descanso. Después de intentarlo varias veces desde el costado izquierdo, Meléndez encontró el centro capaz de sortear las dos torres del eje de la defensa del Sporting. Puertas cabeceó entre Pablo Vázquez y Perrin para dar esperanza a los suyos y dar por despachada una primera parte con muchas cosas.

La segunda se inició con la misma imagen. Otro centro del Albacete desde el costado defendido por Kevin buscando la espalda de los centrales. Diego Sánchez apareció para corregir cuando Puertas esperaba repetir final. Los manchegos volvieron al verde con Lazo sustituyendo a Meléndez, es decir, con el ataque más afilado. No les quedaba otra.

Justin se jugó la roja en una dura entrada a Lazo poniendo con las orejas tiesas al banquillo y a la grada. El recuerdo de Almería, fresco. El partido empezaba a romperse y el Sporting volvía a pisar área con Gelabert y Otero amenazando a un rival que ganó metros. No le interesaba al Sporting el intercambio de golpes.

El Sporting tuvo la suya con un Gaspar a más, pisando el acelerador cuando tocaba y estrellando en la cepa del palo, en el ecuador de la reanudación, un cuarto gol que se resistía. Perdonó y lo pagó el equipo de Garitano con el segundo del Albacete. Tras un triple cambio para agitar el partido, Agus Medina cazó en el área un mal despeje de Perrin, en otro centro lateral esta vez desde el costado diestro, para meter de lleno en el partido a su equipo.

Entre nervios e incertidumbre, el partido pasó a medir la confianza de un Sporting que movió el banquillo con la entrada de Pablo García y Queipo por Otero y Justin. Dos cambios, pero muchos más movimientos en el campo. Gelabert se fue al centro del campo, Queipo se quedó en el costado izquierdo, Gaspar se situó como referencia y Pablo García, nuevo lateral zurdo, elevando a cinco la línea defensiva. Intentó el conjunto gijonés que pasara lo menos posible. Así continuó hasta la entrada, en los últimos compases, de Mbemba y un jaleado Amadou. No le alcanzó.

El Albacete empató en un golazo de Morcillo que dejó al Sporting de una pieza y a la grada señalando a Garitano por la gestión de los cambios. El futbolista del Albacete trazó una diagonal para cruzar, desde el costado diestro, con la izquierda, una pelota inalcanzable para Yáñez. Tremendo. Entre silbidos al entrenador por detalles como sacar a Loum en el añadido para perder tiempo con empate en el marcador, y un balón que se le escurrió a Yáñez e hizo pensar en lo peor, hubo tiempo para más. En ese saque de esquina regalado por el portero rojiblanco, Queipo golpeó la pierna de Lorenzo al intentar despejar en el área. El árbitro dejó seguir, pero el VAR le llamó a revisar. Penalti y gol de Morci. Imposible gestionar peor el partido. Increíble haber dejado escapar tres puntos.