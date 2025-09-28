El Sporting quiere olvidar el lío arbitral a costa del Albacete

Después de una semana de recursos ante Competición y Apelación, de consultas internas y declaraciones públicas en torno al polémico arbitraje sufrido por el Sporting en Almería, los rojiblanco vuelven a El Molinón con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El conjunto gijonés recibe esta tarde al Albacete (18.30 horas) después de tres derrotas consecutivas que han enfriado el prometedor inicio de temporada firmando con la misma secuencia de victorias. Asier Garitano recupera a Loum y Amadou, que ocuparán el vacío dejado por Guille Rosas y Álex Corredera, peaje añadido de la discutida actuación de Manuel Ángel Pérez Hernández.

Obligado a hacer cambios y con las piezas justas en puestos como el lateral derecho y el centro del campo. El Sporting busca la reacción con la entrada de Kevin Vázquez por el sancionado Guille Rosas y la de Nacho Martín por un Álex Corredera al que le costó caro su aplauso en los minutos finales de la visita al Almería. A partir de ahí, el equipo apunta a ser muy similar a lo visto, de inicio, en el duelo de la pasada jornada. Solo restan por comprobar los matices que desee añadir un Asier Garitano convencido del carácter competitivo y crecimiento de un equipo que mereció más puntos en las últimas tres jornadas. El entrenador rojiblanco recupera Amadou Matar y a Mamadou Loum, este último entre algodones. Un alivio para la enfermería, en la que continúan Eric Curbelo y Jesús Bernal, todavía recuperándose de sus respectivas dolencias.

En esa línea, en la de repetir rendimiento y traducirlo ya en puntos, trabaja el Sporting para recibir a un Albacete reforzado moralmente. Encadena dos jornadas con puerta a cero que le han servido para, la pasada semana, sumar su primera victoria de Liga ante un gallito, el Valladolid (2-0). Un aviso de la dificultad del cuadro manchego, con refuerzos importantes este verano tras la venta de Kofane, su delantero estrella, al Bayer Leverkusen. El exrojiblanco Diego Mariño llegó para liderar la portería y la mala racha de las primeras jornadas terminó por arrebatarle el puesto en favor de Raúl Lizoain, otro veterano en la categoría. Jesús Vallejo, eterno suplente en el Real Madrid, liderará una mejorada línea defensiva. Alberto González, entrenador del Albacete, no podrá contar con el centrocampista Pacheco ni con el extremo Víctor Valverde, por lesión, ni tampoco con Higinio, que cumplirá el último de sus cuatro partidos de sanción, por lo que en la expedición viajará el canterano Capi.

La tarde en El Molinón irá más allá de la importancia de tres puntos para recuperar empuje y confianza. La previa del partido rendirá homenajea Miguel Ángel Alonso Muñiz, Miluca, dentro de los actos organizados por el club con motivo del 120º aniversario de la fundación del Sporting. El gijonés representa a una generación de rojiblancos que disfrutaron del ascenso a Primera División en la temporada 1969-70. No se quedará ahí. Durante el descanso del encuentro ante el Albacete se desarrollará una presentación de los equipos de fútbol base de la entidad. Participarán la práctica totalidad de los que integran el organigrama, a excepción de los que les coincide el horario del partido con cita competitiva.