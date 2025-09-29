Una contusión nasal eleva a tres los aficionados del Sporting atendidos en una accidentada tarde en El Molinón

La tarde fue de lo más accidentada en El Molinón. No solo en el verde, donde el Sporting pasó de ganar por 3-0 a caer por 3-4. También en la grada. Después de que el partido se detuviera durante algo más de diez minutos por la indisposición de dos aficionados, otro incidente hizo intervenir a los servicios sanitarios. En la segunda parte, un aficionado, situado en uno de los fondos, tuvo que ser atendido al sufrir una contusión nasal a consecuencia de un balonazo.

Acaba de inaugurarse el marcador en El Molinón. Tras el primer gol del Sporting ante el Albacete, obra de Dubasin, el partido se paró por una emergencia médica. Más bien, dos. Primero por la indisposición de un aficionado en la esquina entre el fondo sur y la grada este. No fue la única. Al poco tiempo siguió la de otro seguidor en el punto opuesto, la esquina del fondo norte con la tribuna oeste. A la espera de evolución, ambos casos no revistieron gravedad, sin estar en peligro la vida de los afectados. Ambos fueron atendidos y estabilizados en la grada.

En el caso del primero, por un dolor torácico, siendo evacuado en camilla. En el caso del segundo, por un bajón de tensión, tras el que se retiró de su butaca por su propio pie. El partido estuvo detenido durante algo más de diez minutos para intentar colaborar, en la medida de lo posible, en que ambas personas fueran atendidas.