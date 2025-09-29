La curiosa señal que vio el entrenador del Albacete para remontar: "No sé qué pasa en el Sporting internamente"
El preparador de los manchegos apunta al final de la primera parte como la situación de mayor relajación rival
"Es complicado entender lo que ha sucedido en este partido". Alberto González, entrenador del Albacete, analizó la remontada de su equipo en El Molinón tras el partido. "Creo que ese acierto tan rápido del Sporting, las dos primeras veces que se acerca a nuestra área encontrar dos goles tan pronto, nos noquea a nosotros y tenemos ahí una fase del partido en la que estamos muy, muy nublados y con muchísimos errores. Luego hay otra fase en la que, bueno, llega el tercer gol, fruto también de ese noqueamiento que tenemos", detalló. Lo hizo antes de señalar el soprendentemente momento en el que vio a los rojiblancos vulnerables.
"A partir del 3-0 entramos en otra fase en la que nosotros empezamos a sentirnos mejor dentro del campo. Empezamos a, yo creo que, tener un poco más de criterio, a jugar un poco más en campo rival. No sé qué pasa en el Sporting internamente, digamos, mentalmente, para que en esa fase final de la primera parte nos permita entrar en su campo con cierto peso", deslizó.
"Ahí conseguimos el 3-1 y nos permite irnos vivo o semivivo al descanso. Y en el descanso, bueno, nosotros hemos tratado de mentalizarnos, de jugar un partido nuevo con la idea inicial que teníamos, con algún pequeño matiz porque el cambio que hemos hecho nos permitía tener un jugador más por delante de balón y teníamos que tratar de volcarnos a jugar más en campo rival. Y, bueno, nuestra sensación ha sido, pues, de ir cada vez a más dentro del partido", confesó el entrenador de los manchegos.
"El 3-2 nos metía más y al mismo tiempo, pues, al Sporting, yo creo que le generaba más incertidumbre, más dudas, más necesidad y, bueno, y ha parecido eso que ha hecho que consigamos los dos últimos", destacó Alberto González. "Al final, un 3-2 después de un 3-0 y ante tu gente, y después de tres derrotas que venían el Sporting, yo creo que sabías que la duda iba a estar y en cualquier jugada podía llegar. Sabíamos que cada minuto que pasara, con ese 3-2, en cualquier momento podía llegar una jugada y una jugada con los nervios, con la tensión, con la presión extra, pues puede dar para que tengas más acierto", sentenció.
- El pequeño pueblo asturiano al que todos van a comprar pasteles gourmet a una casona que parece sacada de un cuento de Disney
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- La empresa que ha abierto la mayor piscifactoría de Europa: de Portugal a Gijón para producir 430 toneladas de lenguados al año
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Juan José Llamedo, el nuevo párroco de Valdesoto amigo de la familia de Rafa Nadal: 'Mi tarea va a más allá de decir misa, hay que conocer a la gente y salir a su encuentro, sea tomando algo o dando una vuelta
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil
- La cocinera de uno de los restaurantes con más solera de Oviedo se jubila: 'Por esta casa pasaron los mejores químicos, cardiólogos, cirujanos, anestesistas...