El otro partido de El Molinón: el "6" del Sporting al micrófono y una campeona del mundo

Llegó a El Molinón con el corazón en un puño y la situación acabó por emocionarle. Conmovido por el cariño recibido, Miguel Ángel Alonso Muñiz, Miluca (Gijón, 22-10-1942) se llevó la primera gran ovación de la tarde de un público en pie, entregado a quien contribuyó a hacer grande al Sporting. El que fuera futbolista rojiblanco durante doce temporada fue distinguido en los prolegómenos del partido ante el Albacete dentro de los actos del 120º aniversario del club. Después, quien formara parte de aquel ascenso rojiblanco a Primera División en la temporada 1969-70 siguió el encuentro desde el palco presidencial junto a su nieto, Lucas Rodríguez Alonso. No pudo marcharse con la alegría con la que inició la tarde.

Por la izquierda, Redondo, Miluca y Joaquín, con la camiseta en la que se reflejan los años en los que militó como futbolista del Sporting. | FIRMA

Rafa Gutiérrez, presidente de la Asociación de Libreros de Asturias y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, presentó el acto en el que se homenajeó a Alonso. Lo hizo con la camiseta blanca del primer escudo de la historia del club. Misma camiseta en la que llevó estampada, en la espalda, el dorsal "6" bajo el nombre de Nacho Martín. Una perfecta manera de visibilizar su amor a los colores y su gusto futbolístico en un Molinón que, como recordó, es "emblema de Asturias" y donde "se lleva jugando al fútbol desde 1908".

Por la izquierda, Joaquín Alonso, Jorge Pañeda, Sara Ouzande y David Guerra. | RSG

La tarde estuvo cargada de guiños sportinguistas. Al muy merecido aplauso a Miluca le siguió, en tiempo de descanso, la presentación de los equipos de fútbol base del Sporting. Los guajes de Mareo pisaron el escenario que sueñan alcanzar entre el cariño de un público atento con pequeños y ya no tan pequeños. También hubo lugar para el reconocimiento a la afición más allá de las pobladas gradas del campo. El Sporting, en su recién estrenada área de las peñas, contó en esta ocasión con la invitación de tres agrupaciones: peña sportinguista Baruyu-Aurelio, Maliayo, Tremañes, El Ferrerín, Los Guajes y la del gran protagonista del día, la peña sportinguista Miluca. Todos dejaron su bufanda como recuerdo en la zona situada junto al vestuario del primer equipo, habilitada para ello dentro de la iniciativa promovida por la entidad rojiblanca. Todos estuvieron también en el palco siguiendo el encuentro.

Los peñistas invitados por el Sporting al Área de las peñas. | RSG

Junto a ellos, deportistas como la campeona del mundo de piragüismo Sara Ouzande, o autoridades como el consejero del Sporting Martin Hollaender; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño y el concejal de Deportes Jorge Pañeda. Hubo representación institucional del Albacete, arropados por David Guerra, presidente ejecutivo, y Joaquín Alonso, relaciones institucionales.