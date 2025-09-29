El portero del Sporting Christian Joel pasará por el quiófano por un problema de riñón
El cubano será operado este miércoles sin que exista un plazo concreto para su vuelta a los entrenamientos
Christian Joel tendrá que pasar por el quirófano. El portero del Sporting deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar un problema en el riñón que le ha sido detectado. A la espera de la evolución de su estado, no existe un plazo marcado para su vuelta, pero se calcula que el canterano necesitará de, al menos, un mes, si todo marcha positivamente, para volver a entrenarse. Este mismo lunes se ejercitó junto al resto de sus compañeros en Mareo, momento en el que comunicó al vestuario su situación.
El Sporting ha informado de la intervención a la que se someterá Christian Joel a través de una nota. En ella, el club rojiblanco explica que "el futbolista del Real Sporting Christian Joel será intervenido quirúrgicamente este miércoles de una lesión renal. El club le desea una satisfactoria recuperación y le espera pronto de vuelta en la dinámica del equipo".
Christian Joel llevaba tiempo con unas molestias que, puntualmente, le llevaron a moderar la carga de trabajo en los entrenamientos. Trabajó en silencio, hasta el punto de que la gran mayoría de sus compañeros desconocían su dolencia. Finalmente, la necesidad de pasar por quirófano le ha obligado a parar y a compartir su situación.
El rojiblanco no ha participado esta temporada en competición liguera. La titularidad de Rubén Yáñez en las primeras siete jornadas le ha mantenido como relevo del catalán, capitán también del equipo. Un rol que ha desarrollado desde su salto al primer equipo. La pasada campaña tomó parte en cuatro encuentros de liga y otros dos de Copa, competición, esta última, en la que ha sido el habitual titular en las últimas temporadas. El curso anterior disputó cinco de Liga y otros dos de Copa, a su regreso de su cesión al Celta. El cubano afronta el último año de su contrato sin que, por el momento, haya una negociación abierta para su continuidad.
- Tragedia en Gijón: fallece una profesora de 45 años tras ser golpeada en la cabeza por el portón de su casa
- Asturias, Galicia y Castilla y León preparan otro frente común: el de presionar al Gobierno para eliminar peajes (como el del Huerna)
- Asturias quiere subirse a otro tren: los expertos aseguran que la región tiene 'un potencial enorme' para la industria ferroviaria
- Este es el populoso barrio de Asturias donde la pirámide demográfica da la vuelta: hay el doble de jóvenes que de jubilados
- Adiós a dar vueltas para aparcar en Covadonga: el Principado construirá un nuevo aparcamiento de cien plazas en este punto del santuario
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- Quiere gobernar lo suyo y lo de los demás, se cree el dueño de Asturias': la contundente respuesta de Noreña al alcalde de Siero
- Motín' en un pesquero que faenaba a la altura de Ribadesella: el barco llega a El Musel escoltado por la Guardia Civil