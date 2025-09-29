El portero del Sporting Christian Joel pasará por el quiófano por un problema de riñón

Christian Joel tendrá que pasar por el quirófano. El portero del Sporting deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratar un problema en el riñón que le ha sido detectado. A la espera de la evolución de su estado, no existe un plazo marcado para su vuelta, pero se calcula que el canterano necesitará de, al menos, un mes, si todo marcha positivamente, para volver a entrenarse. Este mismo lunes se ejercitó junto al resto de sus compañeros en Mareo, momento en el que comunicó al vestuario su situación.

El Sporting ha informado de la intervención a la que se someterá Christian Joel a través de una nota. En ella, el club rojiblanco explica que "el futbolista del Real Sporting Christian Joel será intervenido quirúrgicamente este miércoles de una lesión renal. El club le desea una satisfactoria recuperación y le espera pronto de vuelta en la dinámica del equipo".

Christian Joel llevaba tiempo con unas molestias que, puntualmente, le llevaron a moderar la carga de trabajo en los entrenamientos. Trabajó en silencio, hasta el punto de que la gran mayoría de sus compañeros desconocían su dolencia. Finalmente, la necesidad de pasar por quirófano le ha obligado a parar y a compartir su situación.

El rojiblanco no ha participado esta temporada en competición liguera. La titularidad de Rubén Yáñez en las primeras siete jornadas le ha mantenido como relevo del catalán, capitán también del equipo. Un rol que ha desarrollado desde su salto al primer equipo. La pasada campaña tomó parte en cuatro encuentros de liga y otros dos de Copa, competición, esta última, en la que ha sido el habitual titular en las últimas temporadas. El curso anterior disputó cinco de Liga y otros dos de Copa, a su regreso de su cesión al Celta. El cubano afronta el último año de su contrato sin que, por el momento, haya una negociación abierta para su continuidad.