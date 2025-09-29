El Sporting cuenta con una Mundialista en sus filas: llamada internacional en Mareo
Alba Fuertes entra en la convocatoria para la Copa Mundial sub-17 que se disputará en Marruecos
El Sporting cuenta con una futura Mundialista. Alba Fuertes, portera del primer equipo del Sporting Femenino, ha entrado en la lista de 21 convocadas para disputar la Copa Mundial Femenina sub-17, que tendrá lugar en Marruecos, del 17 de octubre al 8 de noviembre.
Alba Fuertes se concentrará con la selección en Estepona, del 6 al 15 de octubre, antes de la disputa de la Copa Mundial. Allí tendrán las sesiones de entrenamiento y dos partidos amistosos, ante México, el 8 de octubre, y frente a Estados Unidos, el 12 de octubre. La fase de grupos se disputará el 19 de octubre contra Colombia (20:00 horas), el 22. contra la República de Corea (14:00 horas) y el 25, ante Costa de Marfil (14:00 horas). Todos los encuentros serán en el Football Academy Mohammed VI (Rabat).
