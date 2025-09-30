Así fue el encuentro del Sporting con el CTA: una cumbre en Las Rozas para tratar la polémica arbitral de Almería

Más de una semana después del polémico encuentro en Almería, el Sporting de Gijón se ha visto este martes con el Comité Técnico de Árbitros en Las Rozas. Los ejecutivos del club rojiblanco, David Guerra y Joaquín Alonso, se han dirigido a Madrid para mantener en la capital una reunión formal con Fran Soto, presidente del CTA. El encuentro, sostienen fuentes consultadas, fue satisfactorio, con un "diálogo muy productivo".

En esa conversación formal la delegación del club gijonés expresó su disconformidad con algunas de las decisiones adoptadas durante el partido en el Almería Stadium por el colegiado madrileño, Manuel Ángel Pérez, así como el árbitro de VAR, Ávalos Barrera. En la cita, que se produjo a media mañana, los rectores del club trasladaron a los líderes del CTA su "sentir" y "punto de vista" con varias de las decisiones polémicas de un encuentro en el que el club gijonés acabó hincando la rodilla con nueve jugadores.

Aprecian en Mareo que los colegiados de aquel encuentro en el Almería Stadium tuvieron un criterio desigual, siempre más duro con el Sporting, que vio 8 amarillas, y salió malparado del choque en todas las acciones decisivas. Entienden, por ejemplo, que la expulsión a Guille Rosas que marcó el devenir del encuentro fue una sanción rigurosa, incluso injusta, como se comprobó días después con una jugada casi idéntica en el Oviedo- Barcelona, en la que Rashford regresó al terreno de juego sin permiso del colegiado y no vio cartulina; además, recalcaron en el encuentro, que se sienten perjudicados por la forma en la que se dirigió esa acción entre Kevin y Thalys en la que el defensa recibió un durísimo impacto en la tibia y, en cambio, fue quien vio cartulina amarilla. El CTA sigue defendiendo que la expulsión a Guille Rosas fue "correcta", como confirmaron los distintos organismos federativos a los que acudió previamente el club para tratar de retirar el castigo al jugador -Competición y Apelación-. Asumen, por otro lado, errores a la hora de interpretar esa acción entre Kevin y Thalys.

En cualquier caso, sostienen en el CTA, que los organismos competentes ya han enmendado en parte su error al retirar al defensa la cartulina amarilla que vio en directo. En resumen: el encuentro formal entre el Sporting y el CTA permitió a las dos entidades reflejar su posición e intercambiar de forma cordial opiniones. En la interpretación de algunas jugadas, como la de Kevin, en Las Rozas hacen autocríticas. En otras acciones, como la expulsión a Rosas o, incluso, la roja a Corredera, en Madrid insisten: el colegiado, que es quien además ve las acciones en directo, acierta. El CTA, mientras, tiene previsto este fin de semana mandar a la "nevera" al colegiado madrileño Manuel Ángel Pérez, que, salvo cambio, no dirigirá partido alguno en la jornada 8 de Segunda División.