El presidente ejecutivo del Sporting se reúne este martes en Madrid con Fran Soto, del Comité de Árbitros

David Guerra representó este lunes al club rojiblanco en la Comisión Delegada de LaLiga

David Guerra y Asier Garitano, durante el encuentro con los abonados.

David Guerra y Asier Garitano, durante el encuentro con los abonados. / Juan Plaza

Gijón

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, se reúne este martes en Madrid con Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros. El encuentro estaba programado desde la pasada semana, tras el polémico arbitraje sufrido por los rojiblancos en su visita al Almería. Un encuentro en el que Guille y Corredera terminaron expulsados, y Kevin recibió una amarilla posteriormente retirada. Junto a Guerra estará Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club gijonés y figura muy apreciada en la Federación Española de Fútbol. Se sumará al presidente ejecutivo, que adelantó al lunes el viaje para participar en la reunión de la comisión delegada de LaLiga, de la que forma parte el Sporting.

Cuatro derrotas consecutivas, todas encajando el gol decisivo en los últimos minutos. La última, con el Sporting dejando escapar ante el Albacete una ventaja de tres goles. Tres. Lo impensable hace un mes, cuando el equipo comandaba la tabla con 9 puntos de 9 posibles, ha derivado en una crisis capaz de enfurecer a un Molinón entregado desde el inicio de la temporada. El Sporting cierra filas en torno al equipo para recuperar la tranquilidad que faltó en el verde el pasado domingo. Misma tranquilidad que se transmite en torno a la figura y futuro de Asier Garitano. El entrenador, señalado por la grada al término del encuentro, vive su momento más bajo desde su llegada a Gijón. Las últimas horas han sido de reuniones e intenso debate sobre las causas del desplome. También de conjura de cara a la visita, este domingo, al Castellón (16.15 horas).

