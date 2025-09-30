La primera bandera del Sporting vuelve a El Molinón un siglo después

Cuentan quienes conocen a fondo la historia del Sporting que, entre 1917 y 1928, en la tribuna de madera de El Molinón ondeaba siempre una bandera del equipo rojiblanco, con la peculiaridad de incluir un escudo de la ciudad de Gijón. La imagen quedó inmortalizada para los libros que glosan los 120 años de vida del club y un gijonés ha querido recuperarla en el campo. "Tiré de fotos antiguas", cuenta Eduardo García Ardura, sportinguista, coleccionista y amante de todo lo relacionado con el Sporting, sobre la iniciativa de diseñar una réplica para devolverla al lugar ocupado haca casi un siglo (98 años). Lo hizo el pasado domingo, en el partido ante el Albacete.

Eduardo García, con su bandera desplegada dentro del campo.

"Es que es guapísima", repite este sportinguista de 35 años, trabajador de una fábrica de material eléctrico de Posada de Llanera y dueño de una colección con joyas del club como "abonos del Real Gijón de los años 40, una medalla de Trapote de 1919, otra del homenaje a Villaverde de 1920...", detalla. De su pasión por cuidar y custodiar los orígenes del club surgió la idea de "recuperar la primera bandera oficial del Sporting". La labor se completó en familia.

La bandera usada en El Molinón a principios del siglo pasado.

"Hice el diseño y mi hermano Felipe, que tiene un contacto en una imprenta donde realizan productos relacionados con el fútbol como bufandas y otras cosas, me ayudó a acabar de darle forma. En menos de una semana la tenía fabricada en casa", recuerda este vecino de Gijón criado en Posada. La estrenó, además, en una fecha muy señalada, la de la visita a la tumba de Anselmo López por el 120º aniversario del club. "Allí la estrené con la idea de poder llevarla lo antes posible a El Molinón. Lo hice ante el Albacete, junto a mi hijo, Alejandro, el accionista más joven de la historia del club (le cedió parte de sus acciones nada más nacer). Aproveché la invitación de un amigo a uno de los palcos para desplegarla en una zona similar a la ocupada cuando la tribunona era una tribuna de madera", explica.

En realidad, cuando todo esto empezó, a su casa no solo llegó una bandera. "Pedí cuatro: una se la regalé a mi hermano, otra, a mi hijo, y la última, a Frichu Yustas (historiador), que siempre me ayuda en todo. Ahora hay gente que me hace pedidos por redes sociales", concluye.