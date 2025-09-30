El Sporting plantea a Diego Sánchez una oferta de renovación hasta 2029: las claves de la gestión

El Sporting plantea a Diego Sánchez una oferta de renovación hasta 2029. El canterano, de 22 años, ya tiene en sus manos una oferta formal para renovar en el club gijonés. La oferta formal, que lleva en la mesa un par de semanas, llega después de meses de contactos y conversaciones.

Las negociaciones entre la entidad gijonesa y el defensa avanzan y van por buen camino, aunque todavía no se ha rematado el acuerdo, con algunas pequeñas diferencias que, en cualquier caso, son salvables, y no deberían impedir que se alcance un entendimiento total. La duración del contrato no es un obstáculo; en principio en este punto ya se ha alcanzado un acuerdo. Sánchez acaba etapa en Mareo en 2027 y, cuando se cierre su ampliación, seguirá formando parte del proyecto durante dos años más de los ya previsto (cuatro desde ahora).

Con estas negociaciones, el club gijonés pretende anticiparse y amarrar la continuidad del que señalan como uno de sus activos más valiosos en el largo plazo, de ahí que se hayan abiertos las gestiones con margen por delante. El desenlace de las negociaciones no se prevé, en cualquier caso, de forma inminente. Tampoco preocupa.

La voluntad de Diego y del Sporting es común: ambos quieren cerrar la renovación, en eso no hay problemas. Pero aún no se abordarán esos flecos que todavía siguen sin cerrarse, sino que se discutirán estos detalles en unas semanas. Ahora mismo, la prioridad del club como del defensa está en sacar adelante lo deportivo para que el equipo salga del atolladero y recupere la senda del triunfo.

Será después cuando se activen de nuevo los contactos y se trate de rematar un acuerdo bastante encauzado. La renovación de Sánchez -ahora sí- parece cerca, que no cerrada. No es el único frente abierto que tiene la dirección deportiva: el club también mantiene negociaciones avanzadas con el entorno de Rubén Yáñez para renovar su contrato hasta 2028, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. La ampliación de Yáñez es otra gran prioridad, con contactos frecuentes. El acuerdo está también cerca, pero no cerrado. Y aquí los tiempos son distintos. El capitán acaba contrato en junio de 2026. Es decir: en enero sería agente libre para negociar con otros clubes. Pero en Mareo quieren alcanzar un entendimiento antes. Yáñez también está por la labor de seguir.

proyecto de capitán. Defensa muy valorado a nivel interno, Sánchez es un proyecto de club, más allá de criterios técnicos. En Mareo están convencidos de su proyección y creen ciegamente en sus condiciones como zaguero, ya sea en el centro de la defensa, donde mejores prestaciones ha dado en el fútbol profesional, o, ahora, como lateral izquierdo, lugar donde se ha consolidado como titular con Garitano. Su perfil -defensa zurdo, algo difícil de encontrar en el mercado-, trabajo en el día a día, edad y madurez convencen a los gestores, seguros de que el futbolista tiene su propio proceso y recuperará el nivel que llegó a dar hace dos campañas, en la 2023-2024, cuando fue clave para la clasificación al play-off de ascenso a Primera División con Miguel Ángel Ramírez. Como Nacho Martín, Sánchez es valorado a nivel interno como un futuro capitán y, sin duda, un ejemplo para los chicos más jóvenes que vienen desde la cantera.