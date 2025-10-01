La conjura de la plantilla del Sporting en Mareo (y algún momento de tensión en el vestuario de El Molinón): unidad frente a la crisis

La histórica remontada del Albacete dio pie a unos instantes de mucho nerviosismo en El Molinón. La escalada de tensión y de nervios alcanzó a todos los estamentos del club, durante la tormentosa tarde noche del domingo. Una vez finalizado el encuentro, y justo cuando el cuerpo técnico de Garitano se reunía en las entrañas del estadio, la crispación se hizo notar en el vestuario local, donde los jugadores tenían los nervios a flor de piel a consecuencia de un tropiezo de lo más doloso que llegó de la peor manera, de penalti y en el tiempo añadido. Fueron unos minutos de mucho nervios, con las pulsaciones de todos disparadas.

La frustración y la rabia por el resultado derivaron en algunos reproches e intercambio de pareceres entre jugadores, incapaces de comprender cómo se había escapado un triunfo de un partido donde llegaron a golear. Esa discusión, habitual en derrotas tan duras como la sufrida por el Sporting el pasado domingo, no fue a más. La tensión fue palpable, pero no escaló, más allá de provocarse una escena incómoda. Todo acabó por solventarse el lunes en Mareo, al regreso al trabajo del equipo.

En ese encuentro celebrado el lunes por la mañana en Mareo, la plantilla cerró filas, dio por cerrado el capítulo vivido en El Molinón, y, sobre todo, se prometió a sí misma seguir remando en la misma dirección para dar la vuelta a la difícil situación comenzando por la visita de este domingo al Skyfi de Castellón.

Los jugadores se miraron a los ojos y se dijeron las cosas a la cara. Aunque la cita fue informal, la reunión deja una conclusión importante en el seno del vestuario: toca remar, aunar fuerzas, ir todos a una para salir cuanto antes del atolladero.

El ambiente que se respira dentro de la plantilla es bueno, con el grupo concienciado y alineado. Pero los líderes del vestuario quisieron, de esta manera, dar por zanjado un capítulo difícil de explicar. El vestuario, como el entrenador, está convencido de que este equipo tiene todo lo necesario para volver a ser el que hizo un sobresaliente arranque, con pleno de puntos en los primeros tres partidos.