Crisis en el Sporting: Corredera sale en defensa de Garitano: "La figura de Asier es ahora más necesaria que nunca"

En un momento crítico para el club, tras cuatro derrotas consecutivas, Álex Corredera, centrocampista del Sporting de Gijón, alzó este miércoles la voz en Mareo para, por un lado, alinearse con Asier Garitano, a quien defendió con vehemencia, incluso sacándolo del foco de la dura derrota en El Molinón ante el Albacete, y, por otro, asumir que es la plantilla la que debe dar un paso al frente. "Los jugdores tenemos que levantar la mano... La figura de Asier (Garitano) ahora es más necesaria que nunca. Su orden y su temple", defendió el centrocampista.

Corredera, que habló muy claro en sala de prensa y sin paños calientes, admitió que la plantilla y el entrenador han mantenido distitnas reuniones esta semana en Mareo -la primera el pasado lunes y la última este mismo miércoles- para cerrar filas para salir del atolladero en el que se ha metido de repente el club. "Después del partido veníamos todos cabreados. Decidimos hablar el lunes con calma".

Las declaraciones

Derrota del domingo. "La vuelta al trabajo ha sido necesaria para limpiar la cabeza y coger otras sensaciones. Ha sido duro de digerir. Fue una situación dura. Nos fuimos 'jodidos'. Estamos 'jodidos'. Pero nos tiene que servir para espabilar"

Análisis de la crisis. “Analizándolo es fácil ver que se nos escapan los partidos en los últimos tramos, cuando pasan cuatro veces no es casualidad. Obviamente hay algo que tenemos que trabajar. La manera de competir dista mucho de lo que tenemos que hacer. Ahí tenemos margen de mejora. Todos tenemos que dar ese puntito más. No nos está dando resultados. Las primeras jornadas sacamos adelante esos minutos finales. Estas últimas jornadas no hemos sabido defender los resultados. Es necesario cortar esta dinámica. Todo pasa por sentirnos seguros y competir mejor esos finales de partidos. Necesitamos sumar tres puntos y ganar desde otro prisma”

Reunión en el vestuario. “Hemos hablado. Era necesario. Nos tenemos que decir las cosa a la cara. Hablamos de esta situación de la parte final de los últimos partidos. Los once que están en el campo. Tenemos que tener claro cómo jugamos: si estamos por delante que pasen pocas cosas, situaciones dentro del campo donde el equipo se tiene que armar de energía. Cuando hay comunicación, todo es más fácil. Otras muchas cosas que dijimos quedan dentro. La buena noticia es que estamos en la jornada 7. Tenemos partidos por delante”.

Tensión en el vestuario el pasado domingo. “Obviamente pasa en estos partidos. Vengo de Rusia que he visto cosas que no mi en mi vida. Si después del partido ante el Albacete… todos veníamos cabreados. En el vestuario hay muchos perfiles. Hablamos un poco y decidimos hablar el lunes con calma. Son cosas que pasan. Pero significa que esto es fútbol y que lo vives”.

Temas a incidir para mejorar. “Donde vamos hay que incidir es en el tema mental. En el orgullo de cada uno. Hay muchas acciones que van por encima de lo táctico. En todas estas cosas tenemos que darle una vuelta más. El fútbol está más en la cabeza a veces que en los pies. Solo saco una conclusión positiva. Estamos en la jornada 7. Espero ver un equipo que va más al límite. Si no hacemos eso, no nos da. Sin esa vuelta de tuerca, no vamos a ser el equipo

Garitano. "La figura de Asier ahora es más necesaria que nunca. Su orden y temple. Él asume su culpa. Su trabajo es preparar planes de partido; eso lo estamos haciendo. Los jugadores tenemos que levantar la mano. Los jugadores somos los primeros que nos gusta echar balones fuera, pero al final en el campo los que estamos allí somos nosotros. Asier nos aporta calma y seguridad. Y, sobre todo, orden. Es verdad que estamos encajando goles. La confianza del grupo es máxima. Garitano nada tiene que ver con estas situaciones; sobre todo con la de último día".

Visita a Castellón. "Es el partido perfecto para que el equipo demuestre la rabia que tiene dentro. Esas cosas que no se pueden entrenar más que en la cabeza de uno mismo es lo que vamos a tener que sacar. El Castellón me gusta: juega sin complejos. Vamos a intentar que el Sporting trasmita. Ojalá el domingo estemos todos orgullosos. Ojalá sea el primer pasito para estar donde tenemos que estar. Hay equipo para ello".