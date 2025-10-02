Antioviolencia declara de alto riesgo el Sporting-Racing en El Molinón
El movimiento de la Comisión Estatal, que es habitual en este tipo de partidos, obliga a que refuercen las medidas de seguridad
A.M.
La Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia ha declarado como partido de alto riesgo el encuentro entre el Sporting y el Racing de Santander que se disputa en Gijón el próximo domingo 14 de octubre a las 16: 15 horas en El Molinón. Este movimiento, que es considerado rutinario para partidos de esta índole, obliga a que se aumenten las medidas de seguridad.
Del mismo modo, Antiviolencia ha declarado también de alto riesgo el encuentro que se celebra ese mismo doomingo entre el Málaga y al Deportivo de La Coruña ( La Rosaleda, 21:00 horas). A su vez, el organismo ha dado esa misma consideración al partidode la Liga Conferencia entre el Rayo Vallecano y el Skhendija Tetovo de Macedonia del Norte (hoy, a las 18:45 horas).
Suscríbete para seguir leyendo
- “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
- El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
- Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
- La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
- Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
- Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
- Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
- Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria