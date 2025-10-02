Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Christian Joel ya ha sido intervenido de su problema renal

CHRISTIAN JOEL

CHRISTIAN JOEL / Luisma Murias

A. M.

Gijón

El meta del Sporting Christian Joel fue intervenido quirúrgicamente ayer por la tarde de un problema renal. El portero cubano estará varios meses apartado de los terrenos de juego. Garitano, por otro lado, tiró de la cantera para completar el entrenamiento celebrado en Mareo al no poder disponer de Iker Venteo, llamado a ser tercer portero y que se encuentra lesionado. El entrenador de Vergara citó a Gerard Moreno, habitual del Sporting Atlético y que, en principio, será convocado para el duelo que el equipo rojiblanco disputará en Castellón, y a Mario Ordóñez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Ella fue un regalo de 45 años que se nos rompió”: Gijón despide a la educadora fallecida en el accidente de Granda
  2. El pueblo remoto de Asturias (cuna del dramaturgo Alejandro Casona) al que llegan cada vez más turistas y donde abren nuevos negocios: 'La gente alucina
  3. Por un mínimo de dignidad y responsabilidad, que dimita y pida perdón': el enfrentamiento entre los gobiernos de Siero y Noreña se recrudece
  4. La pareja del ganadero asesinado en Ribadesella, investigada ahora por el estado 'deplorable' de sus vacas
  5. Muy inteligente, familiar y amante de la informática: así era Luis Llaca, el ortodoncista ovetense con más de 15.000 pacientes fallecido de forma repentina
  6. Lluvias extremas en el Mediterráneo y en Asturias... sol y moscas: la Aemet prevé una semana de veroño con temperaturas de hasta 27 grados
  7. Varias empresas se interesan en abrir un local en el nuevo centro comercial Los Prados, que llevará a cabo “una reforma integral”
  8. Policías de élite, drones y de madrugada: así fue el arresto en Rioturbio (Mieres) del hombre que tiroteó a su esposa en Cantabria

Doce nuevos agentes aportan "frescura" a la Policía Local de Avilés

Doce nuevos agentes aportan "frescura" a la Policía Local de Avilés

Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

Iniciativas para el próximo Pleno: el PSOE pide la tasa turística y Vox que se repruebe a la edil de Cultura por la llingua

La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias

Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad

Lunes Micológicos de Langreo, una actividad para comer setas con seguridad

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

Una obra de Maruja Mallo, la compra pública de arte más cara de 2025

Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Las cuentas de Gijón para 2026: las ordenanzas fiscales afrontan 23 enmiendas para su ajuste final

Vivienda y llobu

Los peajes que paga Asturias

Tracking Pixel Contents