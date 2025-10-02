Christian Joel ya ha sido intervenido de su problema renal

El meta del Sporting Christian Joel fue intervenido quirúrgicamente ayer por la tarde de un problema renal. El portero cubano estará varios meses apartado de los terrenos de juego. Garitano, por otro lado, tiró de la cantera para completar el entrenamiento celebrado en Mareo al no poder disponer de Iker Venteo, llamado a ser tercer portero y que se encuentra lesionado. El entrenador de Vergara citó a Gerard Moreno, habitual del Sporting Atlético y que, en principio, será convocado para el duelo que el equipo rojiblanco disputará en Castellón, y a Mario Ordóñez.