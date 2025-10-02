Todo lo que necesitas saber sobre la venta de entradas del Sporting-Racing de Santander: cesión de asiento, precios, fechas...

El Sporting de Gijón ha sacado ya a la venta las entradas para el partido del próximo domingo 12 de octubre contra el Racing Club de Santander (16:15 horas, El Molinón). El club rojiblanco ha avanzado que desde este mismo jueves hasta las 09:00 horas del próximo martes los abonados tendrá prioridad para comprar localidades; eso sí, solo se podrán hacerse con entradas de "forma online". Los socios, en cualquier caso, pueden acceder al partido con su abono de la temporada 2025-2026. La Comisión de Antiviolencia ha declarado el partido de "alto riesgo", por lo que no se abrirán las taquillas de El Molinón. A partir del martes, se abrirá la venta para el público en general, explican en el club.

Las localidades, con una única categoría, tienen un precio inicial de 36 euros, recalcan en Mareo. Cada abonado podrá adquirir un máximo de dos entradas. Quienes quieran conseguir localidades en esta segunda ventana también deben hacerlo de forma on-line. El club, en ese sentido, avanza que será "imprescindible identificar con el nombre completo y el DNI tanto a las personas que utilizarán las entradas como al comprador de las mismas".

¿Y cuándo se abre la venta de localidades para el público en general? En Mareo han precisado que será a partir de ese martes, 7 de octubre, a partir de las 11 de la mañana. Ese periodo finalizará el sábado, previa del partido, a las 23:59 horas. El día de encuentro no se venderán entradas. Y cada aficionado tiene la opción de adquirir cuatro localides.

Cesión de asientos

Del mismo modo, el club rojiblanco ha avanzado que aquellos abonados "que no puedan asistir tendrán la opción de ceder su asiento al club para su posterior venta". "Este proceso comenzará el lunes 6 de octubre y estará disponible en el área privada de la web oficial del club (excepto para los abonados de la zona Sur cumpliendo con la normativa vigente para este tipo de partidos)", apuntan en la entidad. Además, el club recalca que "si el abonado cede su asiento, y en caso de que posteriormente se venda la entrada correspondiente a ese carné, recibiría un 25% del importe del precio de la localidad de ese partido". Esta cantidad, apuntan en el club, no es fija y puede variar en función del partido. Además, apuntan en Mareo, que "este importe es acumulable y se descontará del abono de la temporada 2026/27, con un límite establecido del 25% del coste total del carné del siguiente curso".