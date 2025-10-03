Así fue la reunión entre el Sporting y más de 300 familiares de jugadores del Fútbol Base de Mareo: más de dos horas de intercambio, el club valora abrir dos días las puertas a los padres...

"Hay dos grandes noticias: que abran las puertas de Mareo de nuevo, aunque sean pocos días, y que pretendan apostar por la gente de la casa", sintetiza un familiar de un cadete del Sporting para valorar los aspectos más destacados del encuentro que el pasado martes mantuvieron los dirigentes del club con más de 300 padres y madres de jugadores del Fútbol Base. David Guerra, Israel Villaseñor lideraron una jornada en la que Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango se presentaron como nuevos responsables de Mareo y contaron a las familias de los jugadores de la cantera rojiblanca las líneas maestras de su nuevo proyecto. "Creo que van a buscar el bien del Sporting. La idea de la presentación ante los padres es buena, quizá se debería haber hecho antes", cuenta el padre de un futbolista de División de Honor. Los familiares no solo escucharon; también hubo un turno de preguntas. Incluso algunas críticas.

Los gestores presentaron primero el nuevo organigrama de Mareo, con Emilio y Felipe a la cabeza. Después los cuatro ponentes fueron desgranando los aspectos más relevantes de un proyecto que todavía está en una fase embrionaria. Antes se dio a las familias una noticia esperada: los padres y madres que deseen ver a sus hijos entrenar, podrán de nuevo volver a hacerlo. Se termina, de esta manera, explicaron los directivos, con el cierre total de las instalaciones rojiblancas, una iniciativa que ha causado malestar en muchos entornos. Villaseñor anunció que las puertas de Mareo se abrirán de nuevo, en principio con un máximo de dos días al mes. Esto afectará a aquellos equipos que no entrenan por la mañana. Es decir, desde el División de Honor hacia abajo. Las fechas de puertas abiertas para los padres y madres aún no están cien por cien confirmadas. Pero, en principio, se valoran las siguientes: cada primer martes o jueves de mes y cada último miércoles. Este jueves, de hecho, los padres y madres de los chicos y chicas de la cantera tuvieron la oportunidad de volver a ver a sus hijos. "Nos ha hecho mucha ilusión", admite una madre de un cadete. ¿Por qué no se abren más días? Pues los ejecutivos defendieron en el encuentro, según señalan los familiares, que la ausencia de padres y madres en los entrenamientos beneficia a los jugadores, que se ejercitan con menos presión, sin esos estímulos externos.

Más cosas. Los responsables de la cantera pretenden apostar más por el producto local. La idea que tienen los nuevos gestores es la de reducir la inversión en el talento foráneo, que seguirá llegando al club, pero ya a cuentagotas. Esto afectará a la gestión de los dos filiales (Sporting Atlético y C), y, a futuro, al primer equipo. En ese sentido, se pretende que en torno a un 80% de os jugadores que forman ese segundo filial sean canteranos. En torno a un 70% para el primer filial. Esto no implica que se cierre el grifo a la llegada de extranjeros; tan solo se ha anunciado que se pretende ser más selectivo en esa captación.

Por otro lado, los gestores también anunciaron que el organigrama, que consta de trece clubes, se divide en dos fases: etapa de 'Formación', por un lado, que llegaría hasta el Liga Nacional Juvenil; y, después, la etapa 'Rendimiento', esta afectaría a los dos filiales y al juvenil de División de Honor. Del mismo modo, los gestores subrayaron que, además de formar jugadores, para el club es importante no descuidar la parte de crecimiento personal. ¿Esto qué implica? Básicamente que en la entidad asumen que es muy difícil que los jugadores del Fútbol Base lleguen a vivir del fútbol, pero que al menos en ese proceso puedan adquirir unos hábitos de "disciplina" y "orden" que sirvan para formar personas. Por supuesto, se da importancia a que los jóvenes sigan estudiando. Además, se pretende reforzar el "sentido de pertenencia" al club. En otras palabras, el orgullo de forma parte del Sporting.