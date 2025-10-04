Josu Uribe analiza la previa del Castellón-Sporting

La siguiente parada de La Liga Hipermotion llevará al Real Sporting a calibrar su potencial al CD Castellón en el mítico Estadio de Castalia,ahora denominado Skyfi Castalia y que históricamente no se le ha dado precisamente bien a los rojiblancos.

La aparicion del millonario Griego Canadiense Voulgaris ha rescatado al club de las penurias económicas y deportivas, devolviendolo al Futbol Profesional y con el objetivo en mente de volver algún día a la maxima categoría de nuestro futbol.

Un equipo en los últimos años con una propuesta muy atrevida,yo diría que por momentos terriblemente alocada, buscando permanentemente el intercambio de golpes y acumulando muchísima gente por delante del balón y dejando muchísimos espacios para que el rival pueda contraatacar. Ha sido un equipo sin ningún tipo de equilibrio, haciendo muchos goles y encajando muchísimo también, haciendo de los partidos un auténtico correcalles y muy divertido para el espectador.

Con la llegada del nuevo técnico el ex jugador blanquinegro Pablo Hernandez han conseguido dos victorias consecutivas a domicilio que no es nada facil.Ha mantenido un modelo de juego atrevido y agresivo en ataque pero ha estabilizado mucho más al equipo en la faceta defensiva con la inclusión de un doble Pivote muy posicional, ha hecho un equipo mucho más corto sin balón y ha limitado los espacios al rival que era el talón de Aquiles del equipo, obligando a todo el mundo a retroceder en ayudas defensivas y a no pensar solo en atacar y la apuesta les ha salido muy bien.Ha sabido mantener lo bueno que tenía el grupo y ha trabajado los puntos debiles para mejorar mucho el equipo.

Han incorporado jugadores de corte defensivo, manteniendo la mayoría de la plantilla en las posiciones de ataque,sabiendo que si no consigues un buen balance defensivo en esta categoría es casi imposible mirar a las posiciones de honor.

Incorporaciónes como la del portero Matthys ,junto a los centrales Brignani y Sienra y los laterales Mellot y Alcazar más la incorporación de tres pivotes muy defensivos como son Barri,Doue y Ronaldo, han buscado ese equilibrio tan necesario para un equipo muy ofensivo y que no renuncia nunca a exigir al rival.El Domingo van a exigir mucho al Sporting en ataque,pero tambien es un equipo que permite espacios y tiempo y esp para los Gelabert, Dubasin, Gaspar y Otero puede ser oro,pero hay que arreglar el resto de "quilombos".

Después de lo sucedido el Domingo toca ponerse las pilas,salir con el cuchillo en los dientes,ganar duelos, ser un autentica roca sin balón y jugar con un estado de concentración y agresividad que requiere el momento.La bronca de la Aficion a parte de ser totalmente justificada y necesaria,creo que les va a venir muy bien,les ha a hacer saber que están en un club histórico y centenario con casi cincuenta temporadas en la elite y que vestir esa camiseta y jugar en ese Estadio no lo puede hacer cualquiera.Hay que ser exigente, los profesionales cuando nos presionan estamos en alerta y nos ponemos las pilas,cuando no pasa nada si pierdes o no cumples objetivos acabas acomodandote, el Domingo vieron las orejas al lobo y saben que no vale todo.Aqui se ha silbado a auténticos cracks como Maceda,Quini,Joaquin o incluso al crack de Enzo Ferrero, así que señores pónganse las pilas y si no hay calidad hay que correr y sufrir más que el rival.

José Luis García dió a conocer al mundo con una película como fue "Volver a Empezar" a una ciudad como Gijon, quizás ahora sea el momento de unirse y competir como auténticos leones, de esta situación difícil no les va a sacar nadie y tienen que dar un gran paso adelante tanto Cuerpo Técnico como Plantilla,quizás es el momento de recuperar el equipo de las primeras jornadas en Castalia y hacer la segunda parte de "Volver a Empezar", A Disfrutar.