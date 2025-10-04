La paradoja de Yáñez en el Sporting: más paradas y goles encajados

Representa a la perfección Rubén Yáñez la soledad del guardameta desde su posición en el club gijonés. El arquero se ha quedado solo, en el peor momento del proyecto. Lidera los registros de paradas en la Liga (hasta 30) en un momento donde al equipo no le pueden marcar más goles: hasta 9 en tres partidos. Yáñez es además el único arquero con licencia profesional del Sporting que se desplazó ayer con la expedición a Castellón para el vital encuentro que disputa hoy su equipo -Skyfi de Castalia, 16:15 horas-. Ya no es solo un tema de jerarquía -que también- sino que es casi una cuestión de supervivencia. Sucede que a la lesión de Christian Joel se une también la de Iker Venteo, llamado a ser el tercer meta del primer equipo y el titular del Sporting Atlético. Garitano acompañó a su primer espada con dos guardametas desconocidos para el público: Gerard Moreno del primer filial, y Guillermo Iglesias, del Sporting C.

Futbolista clave para el club rojiblanco, que negocia desde hace meses su renovación de contrato hasta 2028, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, Yáñez asume una alta responsabilidad en un conjunto que sufre desde hace tiempo una barbaridad en defensa. Pese a la mejora inicial -el equipo solo encajó 2 goles en los primeros 3 partidos-, Garitano no ha logrado generar una red de seguridad. El desplome del equipo en un aciago mes de septiembre se explica en realidad por los problemas en el área: el Sporting ha encajado un total de 9 goles en los últimos tres partidos, 4 en el último. Una losa. ¿Ha experimentado Yáñez un pequeño retroceso en un rendimiento que hasta entonces estaba siendo notable? ¿O, en cambio, el problema es de una zaga débil y tendente al error? El portero catalán, mientras, se mantiene como el guardameta de la categoría con más intervenciones: hasta 30 en 7 partidos (4.2 por encuentro). Nadie en Segunda División para más que el portero del Sporting. Ni está sometido a una mayor presión.

La pasada campaña, Yáñez terminó el campeonato en el top-3 de la categoría con más intervenciones. El equipo, mientras, acabó el curso encajando muchos goles, 57 tantos, 1.3 por partido.

Los responsables deportivos detectaron entonces un problema: el Sporting terminó el campeonato 2024-2025 siendo al equipo de toda la categoría al que en más ocasiones le remataban desde dentro de su área. Los responsables de scouting acordaron entonces hacer una revolución en la zaga en la búsqueda de defensas más sobrios y poderosos en el juego aéreo: se acordó la salida de Pier a México, descartó la continuidad de Maras, y se dio el visto bueno a la decisión de Garitano de mover a Diego Sánchez al lateral. Mientras, se apostó por las contrataciones de dos defensas que rozan los 190 centímetros como Perrin y Vázquez. Hoy, los problemas dentro del área han regresado. Una pesadilla que deja a Yáñez de nuevo ante problemas.