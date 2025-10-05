Castellón examina la fe del Sporting en Garitano: la previa de un partido crucial para el club rojiblanco

Lo que suceda esta tarde (16.15 horas, LaLiga TV) en el Skyfi de Castalia resolverá si el Sporting ha vivido solo un mal momento, algo quizá perdonable en una categoría tan larga como es esta de Segunda División, o si, por el contrario, el proyecto se enfrenta a un problema –otro– severo, de esos que pueden acabar teniendo consecuencias si no se corrigen a tiempo. La armonía que se respiraba hasta hace apenas unas semanas en Mareo es solo un recuerdo melancólico de un pasado mejor.

Las cuatro derrotas consecutivas, y, sobre todo, el bochorno del pasado domingo en El Molinón han devuelto los demonios a un club que, además de competir contra la grandeza de su pasado, se siente incapaz de encontrar una salida en este laberinto que es la segunda categoría del fútbol español. Se había encontrado el Grupo Orlegi con un elemento de paz con Garitano. Pero este deporte, siempre volátil, obliga a tener constantes buenos resultados. La visita de esta tarde a Castellón puede ser importante para el futuro del técnico. Pero parece que no será decisiva, aunque el partido tiene miga. Es pronto, jornada 7, pero son cuatro derrotas en un club que, cuando habla, dice pretender aspirar a estar arriba.

Ya se sabe que en este negocio la cuerda siempre se rompe por el mismo sitio. Aunque, de momento, en Mareo confían firmemente en la mano de Garitano, ese entrenador que salvó antes a la institución de un disgusto mayúsculo, pero que ahora no solo debe ganar para el club, también por sí mismo, para recuperar credibilidad. Nadie puede negar a esta gerencia su fe ciega, respeto y paciencia con los entrenadores.

Eso sí, la derrota del último domingo ha hecho mucho daño. Primero, a la autoestima de una plantilla incapaz de cerrar un partido donde llegó a golear y en el que por momentos jugó de maravilla. También a la de un entrenador que se enfrenta en Gijón a una paradoja.

Aunque le persigue la etiqueta de técnico defensivo y lo cierto es que le preocupa el orden y, cuando es necesario, no duda en alistar a más defensas que centrocampistas, lo realidad es que en el Sporting, por el momento, ha conseguido que su equipo sea temido por su ataque, pero vulnerable por lo accesible de su trastienda.

Hoy, en el Skify de Castalia, ante un Castellón venido a más con Pablo Hernández, aunque maltrecho por las bajas en la zaga –hasta tres centrales están lesionados–, su Sporting necesita la mejor versión de sí mismo para contener la velocidad de los Cipenga o Mamah o el talento de Calatrava. Sabe Garitano, que dejó ayer en tierra a Queipo, además de a Curbelo, que la faena exige físico y presencia. Por eso apunta a recuperar ese doble pivote fuerte formado por Corredera y Justin Smith, que hizo un buen papel en Almería hasta la irrupción de Manuel Ángel Pérez. No se esperan muchos más cambios. Si acaso, la vuelta de Guille Rosas. Quizá algún retoque arriba, con la opción a que intercambien sus posiciones Duba y Otero. Cortés, mientras, apunta a tener un rol más importante, aunque quizá comience en el banquillo.

Tampoco se esperan muchas más novedades, al menos desde el comienzo del partido, con desconfianza en algunos miembros del staff en el rendimiento que puedan ofrecer algunos de los jóvenes en un estadio exigente, pero, sobre todo, en un momento hostil para el equipo.