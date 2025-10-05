Habla Garitano, muy cuestionado por la crisis agravada del Sporting: su "ilusión" por seguir y una mención a la situación en la que le contrataron

"Entiendo que se me cuestione, es lo normal". Asier Garitano reconoció en el Skyfi de Castalia que el Sporting de Gijón "no estuvo bien". El entrenador no puso ni una sola excusa a la derrota ante el Castellón. Pero, en cualquier caso, se mostró fuerte y convencido de que puede sacar adelante la situación: "Estoy con la misma ilusión y ganas que cuando llegué".

Análisis del partido. «Sin balón hoy nos ha costado. Las cosas nos han ido a favor porque pudimos empatar en un error suyo, pero no fuimos capaces de chocar, de pararles. Lo mejor que nos pasó era ir perdiendo 2-1. No estábamos bien a pesar de las ocasiones. En la segunda parte iniciamos mejor, tuvimos una ocasión de Otero, pero es la primera vez que noté diferencia en el rival a la hora de competir. Esta primera parte es impropia de un equipo como el Sporting y que haya tanta diferencia en duelos, carreras o tener continuidad para tener opciones»

Frustración con el partido. «Me voy muy decepcionado por la derrota pero sobre todo por el cómo. Analizamos todos los partidos y hoy el nivel de competitividad de las jornadas anteriores no la tuvimos en la primera parte. Hay que ser muy autocríticos en eso. Pudimos hacer el 2-2 en el mano a mano, pero tenemos que demostrar más que lo hecho en la primera parte porque no podemos esperar a que pasen las cosas por casualidad»

Estado de ánimo. «Estoy bien de ánimo, estoy preocupado por nuestra primera parte de hoy. Quisimos ajustar que fuésemos fuerte en los duelos y ha sido lo contrario. Quisimos ajustar de muchas formas pero llegábamos tarde a todas las situaciones. El segundo gol también fue como fue. Difícil. Para cualquier equipo profesional es muy complicado poder competir en la categoría estando como hoy»

Autocrítico con el partido. «Más que las cinco derrotas es el cómo se dio esta derrota. Hemos perdido cinco partidos, pero de todos ellos habíamos sido competitivos y había mejora, pero hoy es la primera vez que no veo metido al equipo en la primera parte. Eso no se puede repetir. Es un buen grupo y trabajador, pero hoy no estuvimos bien»

Continuidad en el cargo. «Entiendo que se me cuestione, es lo normal. El fútbol son resultados y estamos en una dinámica mala, pero estoy con la misma ilusión y ganas que cuando llegué al club en una situación más complicada que ahora... Siento responsabilidad, asumo todo lo que ocurre, pero entiendo cómo es mi profesión. Creo en este grupo y equipo y en estas situaciones más difíciles debo mostrar tranquilidad y seguridad, porque estas dinámicas malas suelen ocurrirle a todo el mundo. Seguiré insistiendo en lo que estamos haciendo, mostrar lo mal que lo hicimos hoy para que no se repita, pero creer en los jugadores porque es un equipo que ha competido bien, salvo hoy»

Cambios al descanso. «Queríamos poder llegar más con el cambio al descanso y tener también posibilidades de contragolpear. Tuvimos alguna buena opción y otras con una mejor elección podíamos haber hecho daño. En la primera parte o nos las regalaban o era un saque de banda o no se veía que llegásemos. Si no defiendes bien, ni ganas duelos ni eres competitivo pasan estas cosas. En la segunda parte al menos competimos mejor, aunque a peor no podíamos ir»

Estado de ánimo del vestuario. «Los estados de ánimo son importantes. Son los mismos jugadores que sumaron los 3 partidos primeros y que en estos 7 compitió y tuvo opciones. Hoy las opciones nos las dio el rival más que lo que hicimos nosotros, eso sí me ha preocupado. No estuvimos bien, esperamos algún error del rival que nos metiera en el partido y eso no me gusta. Tenemos que estar mucho más metidos en el partido. En la segunda parte estuvimos mejor la primera media hora. Nos faltó algo de fuerza a campo abierta, pero hubo opciones de empatar incluso después de una primera parte horrorosa. Antes del partido hablo con ellos, pero después ya saben que hay que tener cabeza, concentración y trabajo en el día a día. Sobran las palabras tras un día como el de hoy, hacen falta hechos. Hay que estar sobre el campo y competir. Podíamos estar hablando mucho, pero hablar tanto no es bueno».

Castellón. «El Castellón es un equipo con talento y nos hizo daño, pero teníamos que ser mucho más rigurosos. Cuando haces una mala primera parte te pueden generar situaciones, pero el segundo gol nos hizo daño por el momento y por cómo fue. Era merecido, pero también habíamos tenido dos o tres ocasiones, el problema es que no vinieron por nuestro juego»

Comunicación con la directiva. «Hablamos cada semana con la directiva y vemos hacia dónde va el equipo y cada situación. Hasta hoy habíamos competido bien, hoy la primera parte ha sido todo lo contrario. Podríamos intentar engañar a la gente diciendo que tuvimos 2 o 3 ocasiones claras, que es verdad, pero no hemos estado bien. Hay que tener una autocrítica grande y el nivel de competitividad tiene que ser mucho mayor en un club como este»

Elogios a la actitud del equipo. «La calidad de entrenamientos es buena, hay buen nivel en el día a día y a la hora de ser un buen grupo. Por eso extraña lo de esta primera parte sabiendo de dónde veníamos y que teníamos que dar una imagen como equipo mucho más fuerte de lo que mostramos aquí»

Titularidad de Loum. «El Castellón en el aspecto físico y a balón parado es muy poderoso en esta categoría y las características de Loum nos podían ayudar. Pero es un tema de equipo, no de un jugador. La puesta en escena desde el inicio no ha sido correcta. No individualizaría en ningún jugador. Nos dará buenos partidos, aunque venga de un tiempo sin jugar»