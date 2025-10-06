Alejandro Irarragorri entra en escena para cerrar la llegada de Borja Jiménez al Sporting: situación optimista y más de un año de contrato
El dueño del club rojiblanco ha mantenido un encuentro telemático con el técnico, al que se pretende blindar con un acuerdo que apunta a extenderse más alla de esta temporada
El Grupo Orlegi está concentrando todos sus esfuerzos y movilizando a las distintas personas de la alta dirección de su estructura para lograr que Borja Jiménez sea el nuevo entrenador del Sporting, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El viaje relámpago a Madrid, desvelado por este periódico, de David Guerra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva del club, ha permitido presentar el proyecto en persona al abulense.
La reunión en la capital español duró un par de horas y confirmó la buena sintonía existente entre ambas partes. Pero en la operación ha intervenido también de forma directa el máximo accionista del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, quien también se ha entrevistado de forma telemática con Jiménez. Los encuentros han sido todos muy positivos, y las comunicaciones telemáticas y telefónicas continuarán durante toda esta jornada de lunes.
Más negociaciones por la tarde
Salomon Behar, otro hombre clave de Orlegi como responsable de operaciones, ha tomado esta misma tarde las riendas de las negociaciones. El responsable de operaciones de la organización abrirá enseguida negociaciones con la agencia FIA Football, quien representa desde hace escasos días al entrenador. De momento, las gestiones avanzan y hay optimismo en que se pueda cerrar la contratación del abulense como entrenador.
Orlegi Sports quiere construir un proyecto fuerte con Jiménez, al tiempo que el joven preparador considera crucial que le den margen y tiempo para poder implantar su idea. En principio, la propuesta del Grupo Orlegi contempla un contrato hasta junio de 2027. Es decir, tendría en torno a un año y medio para trabajar. No sería un apagafuegos, sino una apuesta fuerte de la organización. En cualquier caso, Behar debe todavía amarrar un acuerdo con la agencia de Jiménez y las partes deberán discutir la letra pequeña.
Con todo, la dirección de Orlegi Sports mantiene congeladas las demás alternativas. Los esfuerzos se destinan en cerrar la llegada de Jiménez, que parece bien encarrilada, pero falta aún un acuerdo total, por lo que el resto de alternativas están paradas. En caso de que no prosperen las negociaciones por Jiménez, que se pretenden cerrar este lunes o, a lo sumo, el martes, el "plan B" tendría el nombre de Sergio González.
