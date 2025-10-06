Borja Jiménez, "el chico de los ascensos" y los detalles para ser nuevo entrenador del Sporting de Gijón

Borja Jiménez está cerca de convertirse en nuevo entrenador del Sporting, en una operación avanzada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Al cierre de esta edición, las negociaciones entre los representantes del Grupo Orlegi con el entrenador abulense experimentaban importantes avances después de horas de negociaciones, pero todavía no se había alcanzado un entendimiento total. Faltaban algunos aspectos por definirse y concretarse, en principio nada preocupante. Salomon Behar, responsable de las operaciones de la organización, es quien está al frente de las gestiones y en conversaciones desde la tarde del domingo con la agencia FIA Football Management, que es quien lleva ahora los asuntos del entrenador.

Orlegi y Jiménez están de acuerdo en la mayoría de los aspectos estructurales. El grupo ve en él a un entrenador para el medio-largo plazo, no a u mero apagafuegos para socorrer a la institución. La propuesta del club rojibanco incluye un vínculo contractual con el entrenador que puede llegar a extenderse hasta junio de 2027, aunque cómo se acuerde ese año podría depender de matices o objetivos.

En cualquier caso, la idea de club y entrenador es construir un proyecto juntos, más allá de esta temporada, que, evidentemente, es importante. Entiende el club que, con solo 8 jornadas disputadas, el equipo sigue a tiempo de todo, por lo que no se quiere dar nada por perdido esta campaña. Toca levantarse. El ex entrenador del Leganés tiene unas características –por edad y propuesta futbolística– que agradan a la cúpula de Orlegi Sports, que siempre ha apreciado a los entrenadores con ideas nuevas y jóvenes. Desde que trascendió que no continuaba en el Leganés, Jiménez ha tenido ofertas importantes. Tanto de clubes importantes de Segunda División –Valladolid– como del extranjero–AVS Futebol–. Es, por lo tanto, un técnico reputado, de prestigio.

Hoy, de hecho, están previsto que las gestiones prosigan con el objetivo de que se cierre definitivamente el acuerdo, y que este joven pero muy preparado entrenador nacido hace 40 años en Ávila, dirija ya mañana el regreso al trabajo del equipo en Mareo ( a partir de las 10:45 horas). Y, después, que se estrene el domingo en el banquillo de El Molinón contra el Racing de Santander.

La dirección deportiva de Orlegi Sports ha enfriado el resto de las alternativas que estaban en cartera. En ese sentido, la organización tiene muy buenos informes de Sergio González, que fuera entrenador de Valladolid, Espanyol o Cádiz.

Borja, el "chico de los ascensos"

Se inició en los banquillos con 23 años, mientras completaba sus estudios de Magisterio. Lo hizo en el club de su tierra, el Real Ávila, ciudad donde también nación el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra. Lo que comenzó con un equipo cadete le llevó a afianzar una vocación que ahora es su vida. Borja Jiménez Saez (Ávila,1985) escaló hasta ser técnico del primer equipo y enlazar destinos para labrarse el sobrenombre del "chico de los ascensos". Su carrera ha estado acompañada por el éxito a través de los ascensos de categoría. El primero de los más sonados en el Mirandés, en la 2018-19, al que guió a Segunda. Mismo camino consiguió con el Cartagena en la 2019-20, con la dificultad añadida de haberlo logrado tomando las riendas del equipo a mitad de temporada. El último fue el firmado con el Leganés en la 2023-24, en este caso, a Primera División, donde la pasada campaña estuvo a punto de alcanzar la permanencia.