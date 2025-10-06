Cumbre inminente para cerrar a Borja Jiménez como nuevo entrenador del Sporting
Guerra y Villaseñor se entrevistan este lunes en Madrid con el entrenador abulense, con Sergio como principal alternativa
El Sporting de Gijón tiene previsto reunirse este mismo lunes con Borja Jiménez para ofrecerle el banquillo de El Molinón, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, no han aterrizado en el aeropuerto de Asturias con el resto de la expedición rojiblanca -tampoco Garitano, aunque sí el resto de su equipo de trabajo-. Guerra y Villaseñor han tomado otro vuelo desde el aeropuerto de El Prat de Barcelona para verse en persona con Jiménez, el elegido por el Grupo Orlegi para relevar a Garitano. Guerra y Villaseñor tratarán en este encuentro de convencer al preparador nacido en Ávila. Luego, si todo sigue su cauce, se iniciarán las negociaciones. La reunión será este mismo lunes por la mañana en Madrid.
La prioridad de la alta dirección de Orlegi Sports está en convencer a Jiménez, que es su primera opción para asumir el banquillo rojiblanco. Este lunes es el día clave. El club gijonés quiere que el entrenador abulense dirija ya la sesión de entrenamiento del miércoles y se estrene este domingo en El Molinón en el partido contra el Racing de Santander.
Mientras, la dirección deportiva ha paralizado las demás opciones que ofrece el mercado. Sergio González, como avanzó este periódico, es una de las alternativas.
