Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting
La dirección deportiva de Orlegi se debate entre un reducido grupo de candidatos: valora muy positivamente el perfil del experimentado entrenador catalán
La dirección deportiva de Orlegi Sports se ha dado un margen estrecho –esta mañana, 12 horas, entrena el equipo rojiblanco, pero la sesión regenerativa será liderada por un interino– para cerrar al relevo de Garitano en el banquillo del Sporting. Este lunes o, ya a más tardar el martes, se cerrará a un nuevo preparador. Ayer, al cierre de esta edición, los dirigentes del club gijonés discutían entre dos o, a lo sumo tres, nombres: uno de los que más gusta es Sergio González, de 48 años de edad y cuya candidatura fue avanzada en exclusiva ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Aunque agradan más perfiles. Con experiencia en Primera División y una respetada trayectoria en el fútbol, el catalán agrada mucho en el seno de Orlegi Sports; ven en él a un entrenador con liderazgo, una trayectoria muy importante, y amplio conocimiento de la categoría. Sergio ya sabe lo que es subir, como demostró con el Valladolid. Su última experiencia en un banquillo fue con el Cádiz, donde fue cesado en 2024. En todo este tiempo ha recibido muchas ofertas, pero se ha dado un tiempo para reflexionar y descansar.
Entienden en Orlegi que Sergio tiene ambición y es un conocedor de la cantera tras destacar también en el Espanyol. Hay otro nombre que, al menos, está en la lista y también bien situado. Hoy, el órgano de dirección del club gijonés tiene previsto mantener encuentros con los entrenadores que están en esa lista, y, ya después de esa ronda de entrevistas, tomar una decisión.
El equipo se entrena hoy en Mareo
Este lunes, la expedición tomará un vuelo a las 9: 35 horas de la mañana y se prevé su llegada en el aeropuerto de Asturias a eso de las 10:45. El equipo, de hecho, se ejercita a las 12 horas en Mareo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol