El Sporting se lanza a por Borja Jiménez, con Sergio González como principal alternativa
El club rojiblanco ya ha iniciado los contactos por el técnico de Ávila y abrirá en breve negociaciones, con el catalán a la espera
Leganés- y que tiene una trayectoria importante: Valladolid B, Izarra, Rápido Bouzas, Mirandés, Asteras Tripolis, Cartagena, Deportivo de La Coruña y Leganés. Jiménez tiene un perfil que gusta a los rectores: joven pero con experiencia y mucha hambre, como Rubén Albés y Miguel Ángel Ramírez, y con una propuesta atractiva que agrada en la cúpula. De Sergio, que tiene un recorrido importante en Primera División, hay también muy buenos informes.
Los ejecutivos del club rojiblanco ya han contactado con el entorno de Jiménez, que hace escasas semanas tuvo una opción de firmar por el AVS de Portugal, en una gestión que no se prevé sencilla pero que se pretende cerrar este mismo lunes. El Sporting prevé iniciar las negociaciones con Jiménez en cuestión de horas. Si no hay acuerdo, Sergio González, nombre también avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, irrumpe como principal alternativa. Hoy será un día crucial. Aunque hay más técnico en el radaro.
De momento, los esfuerzos se centran en convencer a Jiménez, un entrenador que siempre ha gustado a la alta dirección de Orlegi Sports, y que está dispuesto a escuchar al Sporting. La propiedad está dispuesta a hacer un esfuerzo para conseguir el visto bueno de un técnico cotizado, con mercado internacional, en la búsqueda de un revulsivo que levante el proyecto deportivo tocado tras cinco derrotas consecutivas. En Mareo entienden que el equipo tiene mucho margen de mejora y tiempo -van 8 jornadas- para mirar la parte alta de la clasificación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias