594 entradas para la visita del Sporting a Valladolid: así se repartirán con guiño a los abonados de Castilla y León
Inicio de la venta al público de las entradas ante el Racing de Santander con precios que parten de los 37 euros
El Sporting cuenta con 594 entradas para la visita al Valladolid, siguiente salida de los rojiblancos (19 de octubre, 16.15 horas). Los interesados en optar a una de estas localidades deben inscribirse en el área de abonados antes de este jueves, a las 9.00 horas. Dentro del habitual sorteo en el caso de que la demanda sea mayor, habrá una excepción. Los abonados "Embaxadores" que se hayan inscrito y residan en este caso en Castilla y León tendrán prioridad para adquirir las entradas.
El club también inició este martes la venta de las entradas para el público en general de cara al partido de este domingo, ante el Racing de Santander (El Molinón, 16.15 horas). El precio de las localidades parten de 37 euros e irá variando en función de la disponibilidad, un detalle adoptado por el club a partir de la presente campaña. La expectación por el estreno de Borja Jiménez en el banquillo y el gran número de desplazados desde Santander hace que el municipal gijonés apunte al lleno.
