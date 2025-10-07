Así se acercó el Sporting a Borja Jiménez: la intrahistoria de un café en la capital

Una cumbre en Madrid marcó el devenir de lo que ya es, sin duda, una de las decisiones más importantes del Grupo Orlegi desde su llegada al Sporting. En uno de sus momentos más difíciles, la organización avanzó ayer una de sus incorporaciones de más prestigio en Gijón con la posible contratación para el banquillo de El Molinón de Borja Jiménez, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El acuerdo se espera rematar este mismo martes.

Un técnico joven, de 40 años, pero con una carrera importante en el fútbol nacional, que hasta hace pocos días parecía inalcanzable para el club asturiano y que desestimó en las últimas semanas una oferta del AVS Futebol de Portugal, o antes del recién descendido Valladolid. Sin duda, una apuesta potente y llamativa, si se tiene en cuenta el delicado momento del club. Orlegi apunta alto en la puesta por Borja Jiménez en busca de una reacción en su proyecto deportivo en el Sporting.

La probable contratación de este respetado preparador abulense, que aparecía como futurible en las quinielas de banquillos a priori más importantes, para un club que, pese a su historia y masa social, ahora mismo es décimo quinto clasificado en Segunda División, es consecuencia del trabajo coordinado en equipo de los responsables deportivos de la organización.

La operación empezó a gestarse a primeras horas de la noche del pasado domingo, momento en el que los responsables deportivos de Orlegi situaron al exentrenador del Leganés como primer candidato para relevar a Garitano. El segundo era Sergio González, que esperaba recibir noticias desde Gijón. Esa noche de domingo ya se le hizo saber al Borja Jiménez que era el elegido. Desde el club le transmitieron entonces su interés en tener una entrevista. David Guerra (presidente ejecutivo) e Israel Villaseñor (director de gestión deportiva) comenzaron a organizar desde el hotel donde el equipo estaba hospedado en Barcelona tras jugar en Castellón un viaje relámpago a Madrid.

El presidente ejecutivo y el director de gestión deportiva no tomaron ayer el vuelo previsto a Asturias junto al resto de la expedición. Prácticamente a la misma hora (sobre las 9.40 de la mañana) que el equipo regresaba al Principado, tomaron un avión desde el aeropuerto del Prat con destino a Barajas. A eso de las 11 de la mañana, se vieron con el abulense en una cafetería de la capital madrileña. El encuentro duró unas dos horas y resultó crucial. La sintonía fue total. Guerra y Villaseñor acordaron que restablecerían los contactos durante la tarde y activaron la maquinaria para comenzar las negociaciones.

Jiménez también terminó la reunión con una sonrisa: tenía buenas referencias del club y del trabajo de Orlegi, pero se fue de la cita con mejores impresiones. Faltaba todavía un último as en la manga: la intervención del máximo accionista de Orlegi, Alejandro Irarragorri, que se entrevistó de forma telemática con quien apunta que será el quinto entrenador del grupo mexicano en el Sporting.