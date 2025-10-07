El asturiano Emi González Nosti se incorpora al staff de la Selección Sub 21 de fútbol: "Estoy feliz e ilusionado"
El candasín y afincado en Gijón pasa al staff de "La Rojita" tras dos años siendo muy importante en la Selección absoluta femenina, donde fue responsable del Área de Psicología
"Han sido dos años increíbles. Me he sentido querido, valorado y respetado. Gracias por vuestro interés hacia la psicología así como a mi manera de aplicarla y trasmitirla... He sido muy feliz". Emilio González Nosti, responsable del Área de Psicología de la Selección Femenina de Fútbol y una figura muy valorada en Las Rozas, ha anunciado que a partir de ahora desarrollará estas funciones en la Selección Sub 21 masculina. "Ojalá que por encima de recordame como un buen o mal psicólogo, me recordéis como una buena persona que ha disfrutado mucho y ha intentado hacer disfrutar", reza el comunicado de este reputado profesional nacido candasín y afincado en Gijón desde hace muchos años.
"Reconozco que estoy muy feliz e ilusionado", admite 'Emi', que pone a fin a una etapa de dos años siendo crucial en el cuerpo técnico de una generación histórica en la Selección Femenina.
González Nosti, que ha sido crucial para impulsar el área de desarrollo personal en el Sporting, club del que decidió salir en julio de 2022 tras la destitución de Sergio Sánchez, se ha convertido en todo este tiempo en una figura muy importante en la Federación Española de Fútbol por lo avanzado de sus métodos y su capacidad de conectar con los jugadores y jugadoras.
