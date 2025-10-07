Bloque bajo, cerrojo defensivo y ojo al balón parado: los datos hablan del futuro Sporting de Borja Jiménez

Hay quien le conoce en el fútbol como el «chico ascenso». Junto a los conseguidos a Segunda con Mirandés y Cartagena, el más reciente, el logrado con el Leganés a Primera División, ha terminado de consolidar el nombre de Borja Jiménez Sáez (Ávila, 1985) en el fútbol profesional español. El éxito al frente de los pepineros, en la 2023-24, logrando el salto a la categoría siendo campeón de Segunda por primera vez en la historia del club, se apoyó en un estilo muy definido: bloque bajo, fortaleza defensiva (solo 27 goles en contra, el menos goleado), buen balón parado y las pérdidas de balón, muy lejos de su portería. Detalles a aplicar ahora en Gijón.

La apuesta del Sporting por Borja Jiménez se explica en aspectos como el de su capacidad para poder obtener el máximo rendimiento a una plantilla construida para intentar crecer desde la defensa. LA NUEVA ESPAÑA profundiza en su propuesta como entrenador del Leganés durante la campaña del ascenso en Segunda, apoyándose en el «big data» de la empresa asturiana Alebia Sports Analytiycs, y su adaptación al Sporting. Aspectos a los que sumará otros como su habilidad para introducir matices tácticos en cada partido que hace poco previsible su propuesta (con línea de 4 atrás habitualmente) y también su gusto por acumular muchos hombres por dentro, jugando con sus roles en función de las debilidades del rival.

Los datos del Leganés de Borja Jiménez / LNE

Ser el equipo al que menos goles le hagan, o uno de los que menos, será uno de los primeros objetivos. En ese propósito, un repaso a sus números en Butarque ayudan a entender el camino. Será un equipo que, habitualmente, espere al rival en su campo. En el Leganés promedió el 37,2 % de recuperaciones en zona baja, el 32,4 en zona media y solo el 9,6 en zona alta. Con las pérdidas, a la inversa. Mínimos regalos en campo propio. 18,5% de pérdidas en zona baja, 34,3 en zona media y 43,3 en zona alta. Es decir, los riesgos, en área rival. Aquel Leganés no fue solo al que menos goles le hicieron, fue también al que menos ocasiones en contra le generaron, con bastante diferencia respecto al segundo, el Huesca.

Crecer desde la defensa fue la premisa en el Sporting durante el pasado verano, al entender que lo que había fallado el pasado curso no había sido el gol, sino las facilidades defensivas otorgadas al rival. En ello se puso el empeño para completar la plantilla tras cerrar la compra de Gelabert y Dubasin. No acabó de cuajar con Asier Garitano al frente del banquillo, especialmente tras el antes y el después que provocó la remontada sufrida ante el Albacete en casa (3-4). Es por ello que se ha buscado un relevo que pueda potenciar los mimbres para salir de una dinámica resumida en cinco derrotas consecutivas.

A diferencia de lo ocurrido tras la destitución de Rubén Albés, en la que se apostó por un giro radical ante las escasas jornadas que restaban para el final (ocho partidos) y el riesgo del descenso, en este caso se ha buscado un perfil continuista en cuanto a propuesta. Eso sí, con muchos matices. Borja Jiménez está lejos de la imagen simplista de un entrenador amarrategui. A su continua evolución en el verde, le ha unido su inquietud por incorporar a sus métodos figuras cada vez más habituales en Primera y Segunda División para complementar la preparación de sus equipos.

Borja Jiménez trabaja con un coach en el que se apoya a la hora de tratar el lado emocional de sus plantillas, así como el personal. Cuida las charlas, así como las relaciones con sus jugadores para intentar crear un clima positivo de trabajo. También está asesorado por una agencia de imagen y comunicación, Imago Sport, la misma con la que trabaja el exrojiblanco Ramírez. Un aspecto clave para entender entornos exigentes como el de Gijón. En La Coruña, donde se quedó a seis minutos de firmar el ascenso a Segunda con el Dépor, ya conoció la presión de aficiones y campos como lo que se encontrará el domingo en El Molinón.