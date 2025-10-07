Borja Jiménez ya está en Mareo para oficializar su incorporación al Sporting

Pasadas las nueve de la noche, a bordo de un coche blanco y con gesto relajado. Borja Jiménez llegó a Mareo para convertirse en nuevo entrenador del Sporting en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El abulense firma un acuerdo que puede extenderse a 2027. David Guerra le recibió en las oficinas del club.

El nuevo entrenador del Sporting ya está en Gijón tras completar viaje por carretera para ponerse a los mandos de la nave rojiblanca este mismo miércoles. El equipo está citado para entrenarse en Mareo, siendo la primera sesión de cara al partido del domingo, ante el Racing de Santander, en El Molinón (16.15 horas). Es posible que se altere el plan. La previsión es que el equipo se ejercite por la tarde, tras la presentación del entrenador, que podría ser a última hora de la mañana en El Molinón. Este punto está pendiente de concretarse.

La trayectoria de Borja Jiménez

Jiménez, que empezó a entrenar en las categorías inferiores del Real Ávila cuando cursaba sus estudios de Magisterio, afronta en Gijón uno de sus desafíos más complejos tras una carrera marcada por los ascensos a Segunda con Mirandés y Cartagena y el último y más reciencte, el salto a Primera con el Leganés en 2024. Hijo de una familia humilde de la capital abulense (su padre se ganó la vida como profesor de autoescuela), la ambición por superarse y conquistar nuevas cotas le ha movido a la hora de aceptar el reto de volver a Segunda para empujar al Sporting a lo más alto.

Borja Jiménez perfila ya el cuerpo técnico junto al que asume el reto de levantar al Sporting de Gijón de una racha de cinco derrotas consecutivas. El nuevo entrenador rojiblanco llega al conjunto gijonés acompañado de Álex Martínez, un fijo en su equipo de trabajo desde que coincidieran en el Rápido de Bouzas gallego. Él ejercerá de segundo entrenador. La idea era sumar otras dos figuras más al nuevo cuerpo técnico. Podría quedarse en solo una, completándose con los profesionales de la casa que ya venían trabajando con Asier Garitano.

Con quien no podrá contar Borja Jiménez es con Jesús Rueda. Con él trabajó en su exitoso paso por el Leganés, encargándose Rueda de la preparación de las acciones a balón parado. Una especialidad en la que destacó hasta el punto de que, este pasado verano, se sumó al cuerpo técnico del Real Madrid, de la mano de Xabi Alonso. El nuevo entrenador del Sporting, al que le gusta cuidar cada detalle, deberá delegar ahora esa función en otra persona.

En Mareo se encontrará con perfiles con experiencia que ya vienen de formar parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés y Asier Garitano, entre otros. Son los casos de Caco Morán (analista), Jorge Sariego (entrenador de porteros), Carlos Castroagudín (analista de rendimiento), o Javier Antuña (psicólogo).