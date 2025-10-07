Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting: preacuerdo y viaje a Gijón
El club rojiblanco trabaja en poder oficializar el fichaje del abulense en las próximas horas y que este miércoles dirija su primer entrenamiento
Borja Jiménez será el nuevo entrenador del Sporting. A falta de detalles para acabar de completar la documentación, la sintonía es total para formalizar su incorporación hasta 2027. El club rojiblanco trabaja en oficializar su llegada, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, en las próximas horas. La intención del abulense es la de poder estar en Gijón este martes y tomar las riendas del equipo mañana, a partir de las 10.45 horas, en Mareo. El domingo espera el Racing de Santander en El Molinón (16.15 horas).
El Sporting confía a Borja Jiménez la reacción del equipo. Tras cinco derrotas consecutivas que se han llevado por delante a Asier Garitano, el club ve en el abulense, de 40 años, un relevo de garantías para volver a pelear por estar entre los mejores. La apuesta se extenderá más allá de la presente temporada. Orlegi y Jiménez están de acuerdo en la mayoría de los aspectos estructurales. El grupo ve en él a un entrenador para el medio-largo plazo, no a u mero apagafuegos para socorrer a la institución. La propuesta del club rojibanco incluye un vínculo contractual con el entrenador que puede llegar a extenderse hasta junio de 2027, aunque cómo se acuerde ese año podría depender de matices o objetivos.
En cualquier caso, la idea de club y entrenador es construir un proyecto juntos, más allá de esta temporada, que, evidentemente, es importante. Entiende el club que, con solo 8 jornadas disputadas, el equipo sigue a tiempo de todo, por lo que no se quiere dar nada por perdido esta campaña.
