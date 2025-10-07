David de Dios completará con Álex Martínez el cuerpo técnico de Borja Jiménez en el Sporting
El nuevo entrenador sumará finalmente al equipo de trabajo a dos de sus personas de confianza
David de Dios completará junto a Álex Martínez el cuerpo técnico de Borja Jiménez en el Sporting. El nuevo entrenador rojiblanco llega al conjunto gijonés acompañado de dos de sus hombres de confianza. La entrada en el club Álex Martínez, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, era esperada. Es un fijo en su equipo de trabajo desde que coincidieran en el Rápido de Bouzas gallego. Él ejercerá de segundo entrenador.
La idea era sumar otras dos figuras más al nuevo cuerpo técnico, pero se queda finalmente en solo una más. David de Dios Arana ha sido el elegido. Con pasado en el Coruxo y la cantera del Celta, se sumará a un cuerpo técnico al que se añadirán los profesionales de la casa que ya venían trabajando con Asier Garitano.
