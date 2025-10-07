La intrahistoria del primer día de Borja Jiménez en el Sporting: visita a Mareo sin firma y una lluvia de mensajes

Se hizo esperar. Pasadas las nueve de la noche, a bordo de un Audi blanco y con gesto relajado, Borja Jiménez llegó este martes a Mareo para tomar el mando como nuevo entrenador del Sporting en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. El abulense firmará un acuerdo que puede extenderse a 2027 (la rúbrica se ha pactado para la mañana de este miércoles) y por la tarde dirigirá su primera sesión al frente del equipo (Mareo, 17.00 horas, abierto al público). David Guerra, presidente ejecutivo, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, le recibieron en las oficinas del club. Ellos fueron quienes acercaron, el pasado lunes, su fichaje tras un viaje relámpago a Madrid.

El Sporting tiene previsto oficializar la incorporación de Borja Jiménez como nuevo entrenador este miércoles, cuando Borja Jiménez firme su vinculación, después de que la documentación de la operación se dilatase más de lo esperado. Tanto, que incluso llevó a frenar su aparición en Mareo hasta última hora del día, con momentos en los que incluso se valoró posponer el encuentro entre David Guerra y Borja Jiménez para el día siguiente entre una lluvia de mensajes de uno y otro lado. Puros trámites, nada que hiciera peligrar la operación, encarrilada desde primera hora del día. Pero, pautas seguidas en sintonía con los servicios jurídicos. La visita de Borja a Mareo se centró en conocer de cerca las instalaciones y saludar a algunos de los profesionales de la casa con los que trabajará codo con codo.

Borja Jiménez llegó a Gijón tras completar viaje por carretera y junto a los profesionales que le acompañarán en su nueva etapa en el Sporting: Álex Martínez y David de Dios. La entrada en el club del primero, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, era esperada. Es un fijo en su equipo de trabajo desde que coincidieran en el Rápido de Bouzas gallego. Él ejercerá de segundo entrenador. La idea era sumar otras dos figuras más al nuevo cuerpo técnico, pero se queda finalmente en solo una más. David de Dios Arana ha sido el elegido. Con pasado en el Coruxo, el Rápido de Bouzas y la cantera del Celta, será uno de los principales apoyos del abulense. El resto del equipo de trabajo quedará integrado por los profesionales de la casa que ya venían trabajando con Asier Garitano.

En Mareo se encontrará con perfiles con experiencia que ya vienen de formar parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés y Asier Garitano, entre otros. Son los casos de Caco Morán (analista), Jorge Sariego (entrenador de porteros), Carlos Castroagudín (analista de rendimiento) o Javier Antuña (psicólogo). Jiménez también estuvo acompañado de Rodrigo Errasti, responsable de Imago Sport, la agencia de comunicación del técnico, en su toma de contacto con Mareo.

La previsión es que Borja Jiménez sea presentado este miércoles, al mediodía, en El Molinón. Un detalle que se concretará cuando el club haga el anuncio oficial de su contratación hasta 2027 (con alguna cláusula liberatoria que ha querido reservarse el conjunto rojiblanco). El siguiente paso será el de iniciar la preparación del partido ante el Racing. La plantilla se ejercitará por la tarde en Mareo a las órdenes de su nuevo entrenador. Será el inicio de una nueva etapa para Jiménez, llamado a levantar al equipo tras cinco derrotas que han hecho tambalearse todo. También el momento de empezar a medir la capacidad de una plantilla con aspiraciones de volver a pelear por la zona alta. El nuevo preparador rojiblanco ya sabe lo que es ascender a Primera. Lo consiguió con el Leganés en 2024, y antes lo hizo, a Segunda, con Mirandés y Cartagena.

Así continúa la historia de Borja Jiménez Sáez. El joven que empezó a entrenar en las categorías inferiores del Real Ávila cuando cursaba sus estudios de Magisterio, afronta en Gijón uno de sus desafíos más complejos. Criado en una familia humilde de la capital abulense (su padre se ganó la vida como profesor de autoescuela), su capacidad de superación y deseo de conquistar nuevas cotas le ha movido a la hora de aceptar el reto de volver a Segunda División para empujar al Sporting a lo más alto. El Molinón espera recuperar la ilusión de la mano de la ambición de Borja.