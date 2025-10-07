Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será el cuerpo técnico de Borja Jiménez en el Sporting: su inseparable Álex Martínez y dos figuras más

El nuevo entrenador rojiblanco pierde a Jesús Rueda, incorporado al Real Madrid de Xabi Alonso

Borja Jiménez, junto a Álex Martínez, en su etapa en el Leganés.

Borja Jiménez, junto a Álex Martínez, en su etapa en el Leganés. / Juanjo Martín / Efe

Ángel Cabranes

Borja Jiménez perfila el cuerpo técnico junto al que asume el reto de levantar al Sporting de Gijón de una racha de cinco derrotas consecutivas. El nuevo entrenador rojiblanco llega al conjunto gijonés acompañado de, al menos, tres de sus hombres de confianza. Entre ellos, Álex Martínez, un fijo en su equipo de trabajo desde que coincidieran en el Rápido de Bouzas. Él ejercerá de segundo entrenador. La idea es que dos figuras más, en principio preparador físico y analista, se sumen al cuerpo técnico, que, si no hay cambios, se completará con los profesionales de la casa que ya venían trabajando con Asier Garitano.

Con quien no podrá contar Borja Jiménez es con Jesús Rueda. Con él trabajó en su exitoso paso por el Leganés, encargándose Rueda de la preparación de las acciones a balón parado. Una especialidad en la que destacó hasta el punto de que, este pasado verano, se sumó al cuerpo técnico del Real Madrid, de la mano de Xabi Alonso. El nuevo entrenador del Sporting, al que le gusta cuidar cada detalle, deberá delegar ahora esa función en otra persona.

En Mareo se encontrará con perfiles con experiencia que ya vienen de formar parte del equipo de trabajo de Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés y Asier Garitano, entre otros. Son los casos de Caco Morán (analista), Jorge Sariego (entrenador de porteros) y Carlos Castroagudín (analista de rendimiento).

