Borja Jiménez, la inspiración de Preciado en el Sporting y un mensaje: "No me da miedo verbalizar la palabra ascenso"

"Agradecer la confianza en mí y en mi cuerpo técnico para revertir una situación, ahora, complicada. Llegamos a un club que ha sido un referente para nosotros desde que éramos pequeños por lo que significa el Sporting y la ciudad". Borja Jiménez fue presentado este miércoles en El Molinón. El nuevo entrenador del Sporting estuvo acompañado por David Guerra, presidente ejecutivo y abulense como él. Su llegada, avanzada en exclusiva popr LA NUEVA ESPAÑA con un contrato que se extenderá hasta 2027, llega para revertir una dinámica de cinco derrotas consecutivas que se llevó por delante a Asier Garitano. En la sala de prensa, escuchando a Borja, estuvieron Joaquín Alonso, relaciones institucionales, Israel Villaseñor, relaciones institucionales, Álex Martínex, nuevo segundo entrenador, y David de Dios, auxiliar técnico. Entre sus mensajes, su referencia a Manolo Preciado como figura inspiradora, y el hecho de que "no me da miedo verbalizar la palabra ascenso, pero la vida me ha enseñado a que los objetivos tienen que ir a corto plazo".

Preciado. "Poder sentarme en el mismo banquillo que Manolo (Preciado) en su momento, ha sido una de las cosas más importantes. También la apuesta, la duración del proyecto… Estamos convencidos de cumplir ese sueño que todos buscamos. Y sobre todo, que la gente se identifique con el Sporting, con ese equipo aguerrido, valiente. Y que el rival sienta ese miedo por cómo suena el estadio. Eso lo tenemos que recuperar. Que la gente tenga muy claro que nuestro objetivo es dar la vuelta a la situación y empezar a ganar el domingo. Al aficionado, un poco de paciencia. Van a ver un Sporting reconocible y el Sporting que quieren".

Proyecto. "Lo que busco como entrenador es entrenar a clubes muy grandes, como el Sporting. A raíz de la primera llamada, no pido, escucho. Quería saber hacia dónde quiere ir el proyecto. Tienen confianza en devolver al Sporting a su sitio. Eso es lo más importante. Devolver la energía. A partir de ahí, no he pedido mucho, solo que ellos entendieran mi filosofía. Es muy difícil en el fútbol hacer millagros. No pensemos que con el cambio de entrenador hay una varita mágica. Hay que trabajar mucho. Soy fiel creyente de que como se entrena, se compite".

Elegir Sporting. "Me hablas del Sporting y se me eriza la piel. Hay sentimientos y sensaciones. Ese ambiente de fútbol, ese Molinón gritando. Aquí te sientes entrenador. Por la repercusión de medios, los 23.000 abonados… No es esperar a un Primera, es más los proyectos y los clubes. Quiero entrenar a clubes grandes y el Sporting lo es".

Diagnóstico. "Hay que poner en valor la figura de Asier. Le dio la vuelta a una situación compleja (la temporada pasada). Hay que analizar desde dentro. Desde fuera no sabemos la realidad. Hay que observar, preguntar a los jugadores… Mi visión desde fuera ahora es la de un aficionado. En esto del fútbol, hay cosas que no se controlan y ocurren. Hay dinámicas e inercias. Con 3-0 es difícil que te den la vuelta, pero ocurre. Ojalá algún día a nosotros nos ocurra al revés. Hay que testar a los jugadores y tenemos muy claro que tienen un nivel muy alto. Estoy seguro de ellos también asumen su responsabilidad".

Mercado de invierno. "No nos hemos centrado en eso, pero el club va a continuar con su apuesta de llevar al Sporting a lo más alto. Si notamos carencias o hay un cambio de modelo, nos han transmitido que puede haber cambios (fichajes). Hay que valorar primero a los jugadores y detectar el talento. Hasta diciembre quedan dos meses. En El Molinón tiene que ser imposible que se nos escapen los puntos".

Propuesta. "Hemos debatido sobre ello. Lo que guste en Gijón puede que no guste en Leganés. La plantilla que tenemos aquí no es la de Leganés. Queremos un equipo agresivo, porque se puede sentir cómodo en eso. Es lo que gusta a la afición, la esencia. Puede ir por ahí. Habrá fases que podamos ver algo de lo que se vio en Leganés, pero no es mi idea venir con un modelo prestablecido. Es importante ver lo que gusta al socio, a los futbolistas… Es lo que hemos hecho, y a partir de ahí, construir".

Ambición. "Si yo viera que esto no es un proyecto ambicioso, no hubiera venido. Sabemos que el equipo está en un mal momento, y es complejo salir de esas rachas. No creo en la magia. Va a ser difícil salir de esta dinámica. El único objetivo que tenemos es ganar al Racing de Santander. Ahí es donde a medio largo plazo nos marcaremos un objetivo, que tiene que ser pelear por cosas grandes".

Calificar la etapa. "Es un reto muy ilusionante. Hablo por mí y por el cuerpo técnico. Es un reto muy apasionante, ilusionante".

Matices ante el Racing. "Hay que sentir y palpar cómo está el futbolista, llevarles a sitios donde están cómodos. Va a partir de ahí, de esas conversaciones, bajo un análisis de lo que va a hacer el Racing, pero siempre que pasen cosas que nosotros queremos".

Dibujo. "Me puedo hacer una idea de lo que quiero. Puede variar, pero lo tengo bastante claro, pero no lo voy a contar porque sería dar pistas al rival. No va a ser de un día para un cambio radical (el domingo). Vamos a ir creciendo con cositas".

Modelo. "Habrá cosas que repitamos (respecto al Leganés). En los dos años que estuvimos en Leganés, el equipo ha tenido una seña de identidad muy clara. Mis equipos han estado siempre cumpliendo objetivos o muy cerca de conseguirlos. Vamos a ser competitivos, seguro. Es una seña de identidad que siento. Veremos una evolución de muchas cosas, porque no soy el mismo de hace cuatro años. Soy la misma persona, pero voy evolucionando".

Ramírez y Marcelino. "Hablé con él, y con gente que tuvo en su staff que teníamos nostros en Leganés (Luis Piedrahita). También Marcelino (García Toral) nos ha dado su visión. Hemos querido conocer lo que significa Gijón, Mareo, El Molinón. Hemos intentando tener toda la información para dejar el listón bien alto. La responsabilidad es muy grande".

Desgaste defensivo. "Si hablamos del pasado, no es para poner en duda nada de lo hecho por Asier. Es un magnífico entrenador y una muy buena persona. Que no se malinterprete. El equipo está encajando y hay que reducir esa sangría. La mejora del colectivo reside en la mejora individual. Hay que encontrar la mejor versión de todos".

Mental o táctico. "Estoy convencido de que en lo táctico siempre influye el aspecto mental. Cuando pierdes significa que tu estado de ánimo baja. Nos pasa a todos. Hay que entender que para el futbolista es momento de responsabilidad y también de darle un poquito de cariño. Es fundamental llevar al equipo a lo que ha sido siempre el Sporting: equipo agresivo, valiente… Ojalá que se consiga el domingo. Vine como rival y El Molinón, cuando aprieta, da miedo. Literal. Tienes la sensación de que van a pasar cosas. Eso lo necesitamos. El Molinón tiene que ganar muchos puntos y nosotros tenemos que hacerlo posible".

Petición de Marce. "Nos dijo que ganáramos y que estaría detrás de nosotros como hace siempre. Principalmente eso. Hago mucha referencia a la afición porque para nosotros es un aspecto fundamental. En Leganés lo conseguimos. La conexión con la grada es fundamental".

Hablar de ascenso. "No tengo miedo en verbalizar la palabra ascenso, pero la vida me ha enseñado que los objetivos tienen que ir a corto plazo. En Leganés nos funcionó muy bien la fórmula de los 50 puntos. El club viene de un momento complicado y el Villarreal, cada año que consigue 42 puntos, lo celebra. ¿El objetivo del Villarreal es salvar la categoría?, no, pero es un primer objetivo. El objetivo del Sporting es ascender, pero si lo marcamos hoy, es un error. A largo plazo sí tiene que serlo".

Cuerpo técnico. "Incorporo a Álex (Martínez) y David (De Dios), ya han trabajdo conmigo de manera directa e indirecta. No vamos a hacer muchos cambios porque creo que los cuerpos técnicos tienen que ser pequeñitos para que la puesta en común sea más sencilla".

Análisis de rival. "Me gusta porque me gusta tener conocimiento. Los rivales también te dan información de qué cosas funcionan. Me he dedicado a salir fuera también, a descubrir tendencias. En cuanto a referentes, todos tenemos referentes, si me quedo con Gijón y la gente que ha pasado o que es sportinguista, tenemos nombres que están en la élite: Manolo Preciado tiene que ser uno de los referentes".

Diego Sánchez. "Lo veo de central y lateral. Lo puede hacer dentro de la idea que tú quieras para atacar o defender. No es tanto la posición, sino las características que pueda tener cada uno".

César Gelabert. "Es un futbolista al que vi en una versión muy buena en el Mirandés. Puede hacerlo en cualquiera de las tres posiciones que puede hacerlo (de ataque). Es determinante, pero nos puede dar más. A los jugadores de talento hay que darles libertad y tomar decisiones de manera natural".