El aviso de David Guerra a la plantilla del Sporting: "Hay jugadores para estar más arriba"

"Se incorpora un técnico contrastado, exitoso, joven y con mucha proyección". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, acompañó a Borja Jiménez en su presentación como nuevo entrenador rojiblanco. Lo hizo sin dejar de analizar la decisión que llevó al cambio en el banquillo y también con un recado a la plantilla que, sindo sutil, vino a convertirse en un tirón de orejas para la reacción tras cinco derrotas consecutivas. "Con los jugadores que hay, es para estar más arriba", deslizó.

"En el momento actual no se puede permitir una racha como la que tiene (el Sporting). Nos duele a todos. Especialmente duele en El Molinón. Vimos que necesitábamos dar un cambio. Lo tuvimos claro y lo ejecutamos con determinación", explicó David Guerra sobre la decisión de destituir, el pasado domingo, a Asier Garitano. "Después de una situación tan complicada, claramente no podemos seguir así. El Sporting no se puede permitir vivir en esta circunstancia. Deseamos lo mejor a Asier, agradeciendo su labor y trabajo, especialmente en las circunstancias de la temporada pasada", añadio.

Guerra quiso destacar que "nos movimos rápidos, con determinación. Hemos encontrado muy buena sintonía y por eso estamos aquí. Que sea (Borja) testigo de la confianza que tenemos en este proyecto, y en esta plantilla". El presidente ejecutivo evitó hablar directamente de ascenso, aunque indirectamente hablara de que "el objetivo estratégico sigue siendo el mismo". Se centra, como el nuevo entrenador, en "ganar el próximo fin de semana para cambiar la situación y ojalá ya ganar al Racing. Borja, este club está contigo".

El dirigente rebatió la crítica sobre el hecho de que Orlegi suma su quinto entrendor en tres años y medio. "Es curioso los debates cómo fluctúan. El año pasado en otras circunstancias se estaban pidiendo cambios. Hemos tomado decisiones con un claro compromiso, con esta ambición. Esto continúa evolucionando. Nos hubiera encantado hacerlo de otro modo", explicó.

De la negociación con Borja Jiménez destacó que "las conversaciones que ha habido han sido intensas, muy claras. Hubo una conexión desde el primer momento. Creo que está demostrando que, desde la humildad, va a ser capaz de tomar las decisiones en el corto y el medio plazo". Lo hizo antes de dirigir un mensaje al vestuario. "Considero que esta plantilla no es para estar en la situación en la que estamos. Tenemos que trabajar, focalizarnos en la semana, para ver dónde nos quedamos. Claramente la plantilla no está al nivel actual, de la clasificación, de la que esperamos".

En cuanto a acudir al mercado invernal, David Guerra aseguró que es un tema en el que con el nuevo técnico "hemos sido muy claros. Tiene que ver y analizar lo que hay dentro. No vamos a tomar decisiones ahora. Por supuesto que consideramos que con los jugadores que hay, es para estar más arriba. El tiempo nos dirá. Hay que revertir la situación y ojalá conseguir ganar el domingo".

Por último, David Guerra también hizo referencia al rendimiento del Sporting Atlético, que ha iniciado la temporada fuera de los puestos altos de Tercera Federación. "Está bastante lejos de lo que esperábamos. Hemos hecho cambios con profundidad en toda la estructura de Mareo y eso lleva tiempo, pero claro que esperamos más del equipo", sentenció.