Dos horas para iniciar la reacción con el método Borja: así fue el primer entrenamiento con el Sporting

El reloj marcaba las cinco en punto cuando los jugadores del Sporting iniciaban su primera sesión a las órdenes de Borja Jiménez, nuevo técnico rojiblanco. Fue lejos de las decenas de aficionados que esperaban en la grada del campo 1 de Mareo. La tarde se inició con media hora de gimnasio antes de saltar al verde. Ya en el césped, entre una intermitente y fina lluvia, el entrenamiento se prolongó hasta las siete en punto. Dos horas de trabajo con el abulense, enfundando en un chubasquero y gorra negra, sin parar de gesticular, pidiendo orden defensivo, intensidad y un juego vertical.

El mensaje

Ccomunicativo, cercano y exigente. Borja Jiménez se dejó oir desde los primeros ejercicios en el campo 1 de Mareo. "Cuando la pelota nos supera, es jodido de defender", deslizó para solicitar más atención. "¡Tener las ideas claras a la hora de jugar!", apuntó para circular con rapidez. "Bota rápido", alertó para activar las vigilancias y evitar descuidos ante el resbaladizo terreno de juego. No solo se quedaron con el mensaje los jugadores. David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, siguió la sesión desde la grada, atento a cada detalle. En acción, todos los jugadores a disposición, con las únicas ausencias de los lesionados Christian Joel y Jesús Bernal.

La grada

En la grada, más silencio del habitual. Entre la expectación, lo desapacible del tiempo y las dudas tras cinco derrotas consecutivas, el sportinguismo intentar recuperar la ilusión de la mano del nuevo técnico. "Esto es como el día de la marmota, nos duran poco los entrenadores", se oía desde uno de los costados de la tribuna, resumen perfecto de la sensación generalizada: aceptación, curiosidad y una pizca de esperanza.

Primer entrenamiento de Borja Jiménez, nuevo técnico del Sporting de Gijón / Juan Plaza / LNE

Christian Casado resumía el pensamiento de muchos: "Hacía falta un cambio así. A Garitano yo no lo veía". Naiara Prendes añadía: "Parece cercano". Maricarmen Cifuentes, más nostálgica, comentaba: "Dame pena, se le veía buen paisano". Entre tanto, el silencio se rompía en la grada con un grito de una aficionada hace un jugador: "¡Es que es muy malo!", despertando alguna sonrisa resignada. El próximo partido ante el Racing no pasa desaparecido para quienes confían en la reacción: "A ver qué tal su estreno en El Molinón…", decía Xurde Álvarez, mientras Adrián García reflexionaba: "Era momento de un nuevo aire, el año pasado tardaron demasiado para cambiar a Albés".

El entrenamiento se alargó tanto que muchos aficionados no esperaron al final, algo poco habitual cuando Mareo abre sus puertas. Sin embargo, quienes resistieron hasta el último segundo vieron cómo los jugadores se acercaban a saludar a la afición, en un gesto agradecido hacia quienes, una tarde más, desafiaron la lluvia para acompañar al equipo.

El cuerpo técnico

El primer entrenamiento también permitió comprobar cómo queda configuardo el cuerpo técnico liderado por Borja Jiménez. Se cierra con los siguientes profesionales: Álex Martínez, segundo entrenador; David de Dios, técnico auxiliar; Jorge Sariego, entrenador de porteros; Carlos Castroagudín, preparador físico; Caco Morán, analista; y Javier Antuña, psicólogo. El equipo vuelve a entrenarse esta mañana, a las 10.45 horas, ya a puerta cerrada.