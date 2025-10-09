Alejandro Irarragorri, dueño del Sporting, absuelto por la justicia de la investigación fiscal en México

El presidente de Grupo Orlegi, y máximo accionista del Sporting de Gijón, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, ha sido exonerado del proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT), después de que un juez federal con sede en Torreón (México) dictara auto de no vinculación a proceso. El juez investigaba un supuesto delito de evasión de impuestos del club Santos Laguna, y mantenía a Irarragorri como parte de la investigación, ahora ha decidido absolver al presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports de todos los cargos al presidente mexicano.

La resolución, emitida el 7 de octubre, establece que “no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía”, motivo por el cual el tribunal determinó no vincularlo a proceso, lo que pone fin definitivo a la causa penal.

El fallo representa un respaldo a la posición que Irarragorri y los servicios jurídicos del Grupo Orlegi han mantenido desde el inicio, al insistir en que su actuación fue siempre conforme a la ley. Durante meses, el directivo llegó incluso a ser señalado como “fugado de la justicia”, etiqueta que ahora queda desmentida por la propia resolución judicial.

En un comunicado, el Club Santos Laguna celebró el desenlace y destacó que “la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de Justicia y la confianza en el Estado de Derecho, y esta resolución confirma que la decisión fue correcta”.

La entidad añadió que tanto Irarragorri como su equipo “seguirán trabajando, como siempre, con la máxima transparencia y cumpliendo estrictamente la Ley, de acuerdo con los valores y las políticas de comportamiento ético que rigen en toda la organización”.