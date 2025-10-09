La demanda de entradas al Sporting cuadriplica el paquete de 594 enviado por el Valladolid

La demanda de entradas para la visita al Valladolid multiplica por cuatro el paquete disponible en Gijón. 2.193 abonados se inscribieron para optar a una de las 594 localidades enviadas por el Valladolid para el duelo que enfrentará en Zorrilla a ambos equipos. No estará fácil hacerse con un sitio. El partido ha sido declarado de Alto Riesgo y el conjunto pucelano ha extremado las medidas de seguridad en la venta en taquilla. La venta es exclusiva a sus abonados.

La Mareona debe ingeniárselas más allá de las 594 entradas enviadas para la visita al Valladolid, siguiente salida de los rojiblancos (19 de octubre, 16.15 horas). Los abonados "Embaxadores" que se hayan inscrito para el sorteo son los únicos en contar con ventaja, ya que los que residan en este caso en Castilla y León tuvieron prioridad para adquirir las entradas.

En cuanto al Valladolid y la venta de entradas, el club vallisoletano informa en su web de cómo se pueden retirar. La venta para el encuentro frente al Real Sporting será exclusiva para abonados por recomendación de Seguridad, por lo que los simpatizantes (o seguidores visitantes) no podrán comprar entradas. Cada uno de los abonados del Valladolid podrá retirar, un máximo de dos localidades, siendo responsable del uso y finalidad de estas.

Para dicho encuentro, aclara el Valladolid, que se jugará el domingo 19 de octubre (16.15 horas), no habrá venta online ni en la taquilla, que solo atenderá incidencias desde dos horas antes del inicio por recomendación del departamento de Seguridad. Por el mismo motivo, no se podrán adquirir localidades en el fondo norte, el fondo sur y las zonas adyacentes a visitante (sectores de zona oeste 119, 219, 319 y 419).

El Sporting también inició este martes la venta de las entradas para el público en general de cara al partido de este domingo, ante el Racing de Santander (El Molinón, 16.15 horas). El precio de las localidades parten de 37 euros e irá variando en función de la disponibilidad, un detalle adoptado por el club a partir de la presente campaña. La expectación por el estreno de Borja Jiménez en el banquillo y el gran número de desplazados desde Santander hace que el municipal gijonés apunte al lleno.