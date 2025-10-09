Dos dibujos y dos ausencias: Borja Jiménez empieza a definir el nuevo Sporting
El entrenador rojiblanco avanza en la preparación del partido ante el Racing con dos sistemas tácticos diferentes y alguna apuesta clara
Embozado en el chubasquero y la gorra negra del primer día, Borja Jiménez avanzó este jueves en la preparación del partido en el que debutará en El Molinón. El Sporting recibirá a un Racing de Santander colíder y destacado máximo realizador de la categoría (21 goles en 8 partidos). El preparador rojiblanco, que dividió a la plantilla en dos equipos, trabajó con cada uno de ellos un sistema diferente (4-2-3-1 y 4-4-2) y dejó alguna pista sobre el posible once que tiene en mente. Entre las novedades, la opción de que Justin Smith vuelva a la medular acompañando a Álex Corredera para ayudar en el balance defensivo y permitir ganar altura a los laterales. Una posibilidad, entre otros detalles, como el hecho de que Dubasin, Gelabert, Gaspar y Otero apuntan a tener plaza fija en ataque. Nada es seguro todavía, pero sí muestra una idea. Restan por delante dos ensayos más para retocar e introducir cambios.
Intensidad y una marcha más, con y sin balón. El Sporting va poco a poco haciéndose a las ideas de su nuevo entrenador para romper el domingo con la racha de cinco derrotas consecutivas que ha enfriado el prometedor inicio de temporada. Lo hace con especial atención al comportamiento defensivo, el principal debe de los rojiblancos en las últimas jornadas. Doce goles en contra en las últimas cuatro jornadas es la fotografía de un equipo que, al iniciar la campaña, aspiraba a crecer desde lo defensivo. Borja Jiménez tiene presente la necesidad de detener esta sangría. Lo reconoció en su presentación y ya se ve en Mareo. Ideó un partido sobre el campo 1 que concentró el trabajo del segundo entrenamiento del técnico rojiblanco desde que asumiera las riendas del equipo.
El dibujo más empleado por Asier Garitano, el 4-2-3-1, parece ser la base sobre la que trabaja Borja Jiménez. Al menos, de inicio. Los matices, eso sí, podrían ser diferentes. Si en la portería Yáñez es otro de los que tiene el puesto asegurado, y en el eje de la zaga Pablo Vázquez y Perrin cuentan con el respaldo del técnico, siguiendo juntos en estos primeros ensayos, el debate apunta a estar en los laterales. La competencia entre Guille Rosas y Kevin, en la derecha, y la de Diego Sánchez y Pablo García, en la izquierda, sigue abierta. Todo dependerá de si el primer once se quiere afilar más o menos en ataque. Si progresa la idea de que Justin Smith ejerza de ancla, un rol que el abulense ha utilizado en el Leganés para formar defensa de cinco en situaciones sin balón, Guille Rosas y Pablo García tienen papeletas para ser los elegidos. Lo que es evidente es que a Diego Sánchez, de momento, el técnico lo ve de lateral, como Garitano.
Del centro campo en adelante, hay menos dudas. También no tantas alternativas. Álex Corredera es también de los que se han ganado un sitio de inicio, junto a los futbolistas más utilizados en vanguardia en este inicio de campeonato. Gaspar acostado a la izquierda, Dubasín, a la derecha, y Gelabert en esa zona por detrás del delantero en la que se ha vuelto indetectable. Tanto a la hora de asisitir como cuando toca finalizar desde segunda línea, el palentino se mantendrá como pieza relevante para encontrar dónde y cómo hacer daño al rival. Por delante, Otero, sobre el que el entrenador está muy encima para tener claros los movimientos en esa primera línea de presión, volverá a ser la referencia si nada cambia.
El Sporting tiene previsto volver a entrenarse este viernes y el sábado para volver a la senda de la victoria ante el Racing de Santander. Don ensayos en los que Borja Jiménez continuará con las pruebas para definir el equipo que presentará en El Molinón. El partido va camino de contar con un amplio respaldo en El Molinón. La expectación tras el cambio en el banquillo y la visita de un rival que arrastra un gran número de aficionados contribuyen a ello. Los últimos encuentros ante los cántabros también han ido acompañados de una venta notable en taquillas. Los abonados del Sporting tienen incluso la posibilidad de ceder sus abonos para este encuentro, a través del área de abonados de la página web del club, lo que les recupercutirá en descuentos de cara al futuro. El ambiente, por muchos motivos, está asegurado.
Enol Prendes y Mbemba vuelven al Sporting Atlético
Entrenar con un máximo de 25 jugadores. Esa es la idea con la que trabaja Borja Jiménez y la que determinó, entre otras cosas, que Enol Prendes y Mbemba refuercen esta semana el Sporting Atlético. Ambos se ejercitan ya a las órdenes de Samuel Baños después de que, en el primer equipo, el nuevo entrenador rojiblanco tuviera a su disposición a 25 futbolistas. A los 21 jugadores de campo de los que dispuso, con Curbelo ya recuperado y Jesús Bernal en el grupo (aunque no tomó parte en el partidillo) hubo que unir los cuatro porteros que tuvo a su disposición. La vuelta de Enol Prendes y Mbemba al filial no es definitiva. La idea es que tengan participación, siempre que las necesidades del primer equipo lo permita.
