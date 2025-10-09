José Alberto cotiza al alza: el dato del ex del Sporting que amenaza el debut de Borja Jiménez

Tiene la medida cogida al Sporting. Pocos rivales se le dan tan bien a José Alberto López (Oviedo, 1982) como el que le vio nacer en los banquillos. El entrenador del Racing de Santander vuelve a El Molinón con el ánimo de mantener a su equipo en lo más alto de la tabla y un balance que da miedo. Desde su salida del conjunto gijonés se ha cruzado en diez ocasiones, y en distintos equipos, con el Sporting. Ha ganado siete y empatado dos. Todo, en un momento en el que el conjunto de Borja Jiménez necesita salir de un pozo resumido en cinco derrotas consecutivas.

El Racing ha vuelto a empezar con el pie en el acelerador. Lo hizo el año pasado, con un cómodo y amplio liderato en la primera vuelta que auguraba un ascenso seguro. Acabó en el play-off, donde las fuerzas y los nervios le dieron la espalda. Ahora vuelve con energías renovadas y cambios sensibles. Para empezar, el de la entrada de Chema Aragón como director deportivo, tomando el testigo de Mikel Martija, uno de los grandes actores del resurgir del cuadro cántabro, junto a José Alberto López. Con él han venido refuerzos interesantes, como los del delantero Asier Villalibre, cedido por el Alavés (estuvo en la órbita del Sporting la pasada campaña); el centrocampista Gustavo Puerta, desde Leverkusen; o el central Facu González, desde la Juventus.

El inicio le ha dado al Racing para compartir liderato con el Deportivo de La Coruña, con 16 puntos en las ocho jornadas disputadas. 21 goles a favor, el equipo más realizador de la categoría, pero también 14 en contra, los mismos que suma el Sporting. El punto fuerte del próximo rival rojiblanco sigue estando en sus hombres de ataque. Desde el recién incorporado Villalibre, hasta los infalibles Andrés Martín e Íñigo Vicente. En Gijón volverán a contar con Arana, que acaba de salir de lesión, y tienen las únicas bajas del centrocampista Peio Canales y el portero Andreev, con sus respectivas selecciones. José Alberto llega rodeado de un cuerpo técnico plagado de asturianos y exrojiblancos. Es el caso de Pablo Álvarez, segundo entrenador, y Gonzalo Revuelta, responsable de los servicios médicos.