Décimo aniversario de la peña sportinguista El León Rojiblanco
Los exrojiblancos Tino, fisioterapeuta de la cantera de la Cultural, y Narciso, ojeador de la UD Las Palmas, entre los sesenta socios
Al otro lado del Negrón se respira sportinguismo y la peña El León Rojiblanco es un ejemplo de ello. Este colectivo celebró su décimo aniversario en el restaurante de la capital leonesa Dondmoi. Lo hizo rodeado de sus sesenta socios y varios invitados de lujo. Desde Mareo llegaron Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting, junto a leyendas como José Antonio Redondo y Manolo Jiménez. No quedó ahí la nómina de exrojiblancos. También fueron invitados los exjugadores Tino, fisioterapeuta en la cantera de la Cultural; Ballesteros relaciones institucionales de la Cultural Leonesa, y Narciso ojeador de la UD Las Palmas afincado en León. No faltó Gustavo Alonso, presidente de Unipes, en un acto en la que la figura de Borja Jiménez estuvo en todas las conversaciones.
