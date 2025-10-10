José Alberto, entrenador del Racing y ex del Sporting: "Con un cambio de entrenador siempre se reactiva todo"

José Alberto López regresa a El Molinón como técnico del Racing y colíder de la liga y ante la expectación de cómo se puede presentar el Sporting con la llegada a su banquillo de Borja Jiménez. En la previa del encuentro analizó la situación que está atravesando el conjunto rojiblanco, también dejó un recado para la liga sobre el asunto de las entradas y valoró las virtudes de su conjunto que lo han llevado a ser uno de los más goleadores de las grandes ligas y también de los que más faltas recibe.

EL CAMBIO DE BANQUILLO EN EL SPORTING. "Con un cambio de entrenador siempre se reactiva todo, seguro que Borja ajustará cosas, pero nosotros nos centramos en lo importante, en lo que queremos ser como equipo y tener una identidad reconocible".

CONSEJOS PARA JIMÉNEZ. "No estoy para dar consejos a nadie. Esto es el mundo profesional y por desgracia a todos nos destituyen y también tenemos la posibilidad de iniciar temporadas con el transcurso de las mismas. Es un club al que le tengo un cariño especial, en el que me formé como entrenador y persona, pero ahora defiendo los intereses del Racing y todos mis sentidos están puestos en conseguir otros tres puntos".

SPORTING. "No sabemos lo que el rival va a plantear, no tenemos referencias anteriores. Nos centramos en lo que podemos hacer, independientemente de las estructuras con las que pueda jugar, apriete alto o bloque bajo y quiera transitar. El Sporting es un equipo que se puede adaptar a cualquier tipo de circunstancia. Nos centramos en las características de los jugadores. Tienen jugadores en la parcela ofensiva desequilibrantes: Gelabert, Dubasin, Otero o Gaspar. Son de un talento impresionante y que a cualquier equipo de la categoría les gustaría tener. Luego en el mediocentro también tiene fútbol, Corredera, Nacho Martín, con experiencia como Loum. A nivel defensivo tiene centrales expeditivos, laterales de medio recorrido e híbridos, un portero solvente. Es un gran equipo que cuando entras en una dinámica negativa es difícil salir de ella, pero es un gran equipo, con grandes jugadores y que se puede adaptar a cualquier circunstancia".

TARJETAS ROJAS EN CONTRA. "Siempre hay algún momento en el que lo puedes no conseguir, hemos logrado muchas victorias en ese marco. La explicación es muy fácil, somos de los equipos de todas las ligas al que más faltas le hacen. Así es más fácil que el jugador se pueda equivocar, que haya una doble amonestación... son circunstancias que se exponen a ellas. Para eso hay un colectivo arbitral, para juzgar esas acciones. Somos un equipo asociativo y que juega en distancias cortas y hace que los rivales hagan más faltas. Nuestro estilo lleva a que los contrarios puedan actuar en esta manera. El dato me parece curioso, de las grandes ligas mundiales, en las últimas tres temporadas, somos de los que más faltas recibimos".

PRESIÓN SOBRE LOS ENTRENADORES. "No pienso en esas cosas, solo en ayudar al equipo. La presión en nuestro trabajo existe, no porque venga de fuera sino porque soy una persona muy exigente y me meto en la máxima presión posible para intentar conseguir los mejores resultados. Soy un afortunado, no hay ni un solo día de todo lo que llevo entrenando que me haya costado levantarme a un entrenamiento o dirigirme a un jugador. Disfruto mucho de lo que hago".

PLANTEAMIENTO. "Nos falta respeto a los rivales y humildad, eso no se puede perder nunca. Los partidos son muy complejos y damos poco valor a los rivales y vemos otros resultados y empezamos a valorar lo que hacemos. Falta tranquilidad y paciencia, los objetivos se logran en mayo o junio. El equipo necesita seguir mejorando y hay cosas que hacemos muy bien. Los partidos se ganan en noventa minutos. El equipo tiene que crecer en ambientes exigentes como el domingo, contra equipos ambiciosos que te van a llevar a la máxima exigencia".

REPARTO DE ENTRADAS. "El fútbol no sé a lo que tiende, pero lo que sí veo es que teníamos mucho miedo de que iba a perder expectación porque cada vez es más caro y lo que he visto es todo lo contrario. Siempre que vamos a cualquier campo, está lleno, los aficionados están casi todos con camisetas de sus equipos, es una auténtica barbaridad. Lo que no se nos puede olvidar es que el fútbol, lo primero, es de los futbolistas y lo segundo es de los aficionados, y tienen que tener la posibilidad de viajar a cualquier sitio. Es una pena que nuestra afición, en este caso, no puedan viajar 2.000 o 3.000 como hemos visto dos temporadas atrás, a un estadio tan bonito y a una afición que además hay una relación extraordinaria y esto pasa habitualmente. También me imagino que pasará lo mismo cuando ellos quieran venir aquí, habrá reciprocidad en las entradas y creo que son limitaciones que se ponen que son absurdas bajo mi punto de vista".