Pablo Vázquez, antes del partido contra el Racing: "El míster ha llegado con mucha alegría y estamos adaptándonos a su idea"
El defensa ha analizado el cambio de banquillo y lo que les ha pedido el nuevo míster para el próximo encuentro
Un entrenamiento es lo que le queda al Sporting antes de medirse contra el Racing de Santander, uno de los equipos más potentes de la categoría y que será la primera piedra de toque para el renovado proyecto rojiblanco que ahora tiene a Borja Jiménez como entrenador tras la destitución de Asier Garitano. Pablo Vázquez analizó la salida del técnico vasco y cuáles son los pilares en los que el equipo se va a sustentar para intentar dar carpetazo a una racha de cinco derrotas seguidas.
CAMBIO DE ENTRENADOR. “Son situaciones muy desagradables y que nos ha tocado vivirlas a nosotros. Desde la derrota contra el Castellón la sensación era muy mala y el club tomó la decisión. Nosotros no tenemos que decir nada al respecto. Agradecer a Asier y a su cuerpo técnico su dedicación y trabajo. Personalmente, estoy muy afectado porque la situación no está siendo buena y todos sufrimos mucho. Deseando salir de esto”.
PRIMER MENSAJE DE BORJA JIMÉNEZ. “Sabe el equipo que hay. Venimos siendo bastante reconocibles y tampoco quería hacer ninguna revolución, sino aportar su conocimiento, sus tres cuatro matices y sobre todo, esta semana, cosas muy claras y concretas que nos pueden ayudar. Nos conoce de sobra y conoce la categoría. Rápidamente cambiamos el chip, ha llegado con mucha alegría, es un tío que transmite y estamos intentando cogernos a su idea”.
DEFENSA. “A grandes rasgos, su idea tira más por un equipo alto, atrevido, valiente y que vaya a buscar al rival. Específicamente hemos trabajado en la defensa varias cosas que quiere, pero más a grandes rasgos. Hemos tenido tres días para trabajar en bloque, e iremos profundizando más por líneas. Evidentemente, los de atrás tenemos muchos deberes. Para lo poco que nos llegan nos están penalizando mucho y hay que mirar el porqué”.
MALA RACHA. “En estas cinco derrotas creo que ha habido dos fases. Las tres primeras derrotas han sido unos partidos en los que el equipo ha estado bien. Se han perdido por detalles, la moneda cayó de un lado, que podía haber sido del otro. El partido del Burgos en el último minuto, el del Dépor, ese balón parado de rebote, en Almería, que nos pasó de todo. Las tres derrotas igual son entendibles. Estas últimas dos han sido muy duras y ahí es donde el equipo anímicamente ha dado un paso atrás. Estamos intentando encontrar la tecla para volver a ser ese equipo, que incluso en esas tres derrotas, ha sido bastante reconocible”.
EXPECTATIVAS. “En la jornada ocho la clasificación tiene poco que decir. Lo que sí que tiene que decir es que estos dos últimos partidos no hemos estado al nivel, sobre todo la segunda parte de Albacete. Salvando esos dos partidos, igual me matan, pero hay que ser positivos. El equipo ha mostrado motivos para creer que queda mucho y que podemos hacerlo. Lo bueno de todo esto es que estamos a tiempo y espero que nos sirva en un futuro para aprender, mejorar y reírnos de este momento. Primero salir del bache y luego que nos sirva, pero de verdad".
RACING. “Cuando te llega un rival de lo mejor de la categoría estás más alerta. Con Asier teníamos que mejorar dos o tres cositas. Centros laterales, marcas… hemos sufrido. También tengo la sensación de que nos han llegado poco y nos han hecho muchísimo daño. Estamos intentando dar una vuelta, pero ahora vamos a ver todo de otra manera con Borja, a ver qué nos pide más específicamente y seguir mejorando. La línea de atrás, evidentemente, tenemos mucho margen y estamos comprometidos para mejorar".
JOSÉ ALBERTO. “Llevan cuatro años. Les pones una venda y juegan igual de bien. Un equipo que se conoce de sobra, los jugadores que llegan se adaptan perfectamente. Es un equipo con muchísima movilidad, con muchísima maldad en cada acción. Esos pases que ponen, sobre todo de tres cuartos hacia delante, que te hacen muchísimo daño. Va a ser un buen partido, en el que podemos demostrar que somos un gran equipo como ellos”.
DESPEDIDA DE GARITANO. “Momentos tristes. Se despidió el lunes. Él y su cuerpo técnico han dejado aquí una huella humana muy grande. Los resultados, por desgracia, en el deporte mandan antes que todo. Asumiendo que ellos han perdido su trabajo, en este caso te sientes bastante responsable de ello. Sobre todo con tristeza y viendo que realmente se van grandes personas”.
DOS MALOS PARTIDOS. "La sensación que tengo, sobre todo después de esas tres derrotas, era que estábamos bien. Nos hizo mucho daño la derrota contra el Albacete. Pero nosotros tenemos que estar preparados para todo. Hemos cambiado el chip. Si el club ha decidido cambiar es porque cree que es lo mejor para nosotros y asumimos lo que nos viene, dejando el momento triste y a ver si florece algo positivo de cara a este domingo”.
IMAGEN QUE NO CUADRABA. “Hay que analizar cada partido y ser un poco fríos. No nos podemos basar todo en el resultado. En sí ganamos, todo está muy bien, y si perdemos, todo está muy mal. Tenemos que sacar un poco más de conclusiones. Si es verdad que cinco derrotas es una losa muy gorda. Estamos haciendo todo lo posible y veo a la gente que nos ha unido más y eso es muy importante. Me gusta quedarme en cada partido con algo positivo. Es verdad que en los dos últimos partidos hemos encajado muchísimos goles, nos han puesto muchos centros y nos han rematado bastante. Hay que analizarlo".
DEBUT DE JIMÉNEZ CONTRA UN EQUIPO FUERTE. “En esta categoría todos los rivales son muy exigentes y no estamos para mirar arriba ni nada, sino para centrarnos en nosotros, encontrar esa mentalidad otra vez ganadora, aguerrida, fuerte y estar confiados en el equipo que somos”.
AMBIENTE EN EL MOLINÓN. "Entiendo que la gente debe estar frustrada, nosotros también lo estamos, no están saliendo los resultados, pero hemos demostrado que el equipo tiene motivos. Lo mejor para el Sporting es que estemos unidos. Ojalá miremos atrás y aprendamos y nos riamos de este momento, para bien. Se lo quiero trasladar también a la afición, a ver si siguen confiando, les pido que tengan paciencia y que estén con nosotros. Sé que estarán tristes, frustrados, enfadados. Totalmente justificado, pero vamos a ver si nos unimos todos, que creo que es la única manera de mirar hacia arriba".
