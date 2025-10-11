3.000 entradas vendidas para el partido ante el Racing de Santander

El Sporting ha vendido 3.000 entradas para el partido contra el Racing de Santander en el que se espera una nueva gran cifra de espectadores. La taquilla online seguirá abierta durante todo el día de hoy. Para el domingo se descarta que haya venta de localidades en las taquillas de El Molinón. El club también informó de que se mantiene abierta la posibilidad, novedad de esta temporada, de ceder el carné de abonado en caso de que no se vaya a acudir a este encuentro, que se disputará mañana, a las 16.15 horas.