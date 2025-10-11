Borja Jiménez, ante su primer partido como entrenador del Sporting: "Espero que El Molinón apriete, vamos a ir con todo desde el inicio"

La primera gran prueba de Borja Jiménez como entrenador del Sporting está a la vuelta de la esquina. El rival no es otro que el Racing de Santander, al que el técnico abulense le lanzó algunos elogios y también habló sobre la cuestión de las tarjetas rojas. En el Sporting, entran todos los jugadores de la primera plantilla en la convocatoria, a excepción de Jesús Bernal que ultima su puesta a punto y Christian Joel, apartado por lesión y al que le sustituirá Iker Venteo. Regresan Curbelo y Queipo y Enol Prendes y Mbemba reforzarán al Sporting Atlético.

Preparación. "La semana ha ido muy bien, tranquila. Tenemos a todos los futbolistas disponibles, con Jesús (Bernal) ya en su última fase de recuperación. Es positivo para el grupo por la personalidad que tiene, por esa alegría y esas ganas, parece que no, pero contagia".

La plantilla. "Me he encontrado un grupo con muchas ganas de revertir esta situación. Han entendido que tenemos que dar algún pequeño matiz, pero con mucha predisposición a hacer, con esa sensación de culpabilidad de lo que está ocurriendo, pero queriendo darle la vuelta. Creo que están muy mentalizados de que hay que revertir esta situación lo antes posible y que lo vamos a hacer mañana".

Los matices. "Hemos dado algunos matices de lo que queremos que sea el Sporting a más corto plazo. Que tengan claras dos o tres premisas que tienen que ser innegociables durante todo el año: agresividad en los bloques defensivos, tener muy claro cuáles son nuestras virtudes y cómo tenemos que explotarlas. Hemos trabajado desde algún aspecto defensivo, algún pequeño matiz al trabajo que había hecho Asier, a nivel ofensivo igual. Independiente de cómo hubieran ido los resultados, el equipo tenía muy buenas cosas de base y al final son gustos de cada entrenador. Hay muchas cosas que son muy válidas para nosotros".

Virtudes y defectos. "En cuanto a sus virtudes, tiene velocidad para atacar, con jugadores que van muy bien al espacio, que necesitan ataques verticales y cortos. En la parcela del centro del campo tiene futbolistas de buen primer pase, con envergadura y capacidad de incorporarse al área. Es una plantilla versátil. A nivel ofensivo hay mucho talento y a nivel defensivo es donde esos matices que le queremos dar, para entender bien los momentos de robo, los momentos de presión, los posicionamientos, si estamos campo rival o si estamos campo propio. Hemos insistido en cosas que para nosotros son importantes. Con el poco tiempo que se tiene en estas situaciones, ir a lo más cercano, a lo más corto y a lo que puede ser más fácil de implementar en un equipo con una temporada avanzada".

Primera impresión. "Desde fuera tenía una idea de que era un sitio idílico, desde dentro más. Tenemos unas instalaciones inmejorables, un grupo humano que está en el día a día de Mareo muy bueno, que nos facilitan muchísimo las cosas y que siempre te reciben con una sonrisa. Todos esos aspectos son muy positivos para nosotros y más en un momento donde ellos también lo están pasando mal".

Gijón. "Lo poco que me he movido estos días por la ciudad, he notado mucho cariño de la gente, esa necesidad de ganar que nosotros también tenemos, de revertir la situación. Muy contento de estar aquí, con la responsabilidad de saber que tenemos que ganar, que la gente nos va a exigir, no estamos para pedir nada a la afición, sino para darles".

Racing de Santander. "El estilo de juego del Racing en los dos últimos años es muy reconocible. Es cierto que hemos tenido poco tiempo, porque ha ocurrido todo muy rápido y nos hemos centrado mucho en lo nuestro, pero sí que he tenido la suerte de ver en este comienzo al Racing, estos días también. Un equipo muy vertical, con Asier haciendo goles, con Andrés otra vez haciendo goles, con Jeremy haciendo goles y con Íñigo al nivel que está siempre. Unos jugadores que de tres cuartos de campo hacia adelante que podrían jugar en cualquier equipo de la categoría, incluso en más alto nivel. Pero se lo digo mucho a los chicos, esto es cuestión de que hagamos cosas bien, que las diferencias en esta categoría son muy pequeñas, entre los equipos y los futbolistas. Lo que tenemos que buscar es la mejor versión, pero espero un Racing muy reconocible".

El partido. "Es cierto que José Alberto viene a su casa y como siempre son partidos especiales y espero un Racing agresivo. Es cierto que el otro día le dio resultado a partir de la expulsión, pero fueron muy superiores al Málaga en un partido que la primera parte había estado bastante equilibrado. Será un partido muy abierto, porque los dos equipos nos vamos a encontrar cómodos con espacios, con ataques rápidos. Las defensas van a estar exigidas, van a tener que defender en espacios abiertos. Será un buen partido, probablemente de los mejores que haya en la categoría".

Anotar primero. "Siempre pienso que es mejor ir por delante, que tener que dar la vuelta a los resultados. Pero también creo que nos vamos a encontrar un Molinón alegre y respetuoso durante los 90 minutos, sobre todo porque ellos saben que en este momento donde no nos encontramos también les necesitamos y eso no van a dejar de hacerlo. Eso sí, somos nosotros los que les tenemos que dar a ellos ese empuje, que se sientan cómodos y reconozcan a su equipo dentro de los mínimos exigibles de pasión, de apretar, de ser agresivos, de generar ocasiones, de ser verticales. Lo que ha gustado siempre a El Molinón. Vamos a intentar que se sientan identificados desde el primer día".

El Racing y las tarjetas rojas. "Hablo de agresividad en cuanto a la altura del bloque, no de ir fuerte en los duelos. Llevo a esa agresividad del equipo en cuanto a dónde tienen que estar sus líneas, pero no porque tengamos que ser un equipo más agresivo, todo lo contrario. Creo que se puede defender muy bien sin poder hacer faltas, es más un tema de posicionamiento. Se puede estar alto y ser agresivo con la altura de tu línea sin necesidad de cometer faltas. Es un tema que está siendo muy recurrente porque está en boca de todo el mundo, pero estamos convencidos de que no va a ser determinante".

El ánimo de la plantilla. "Hemos intentado llevarlo con la naturalidad que requería el momento. Hay veces que cuando hablas mucho de las cosas te acabas creyendo que el problema es mayor. Han sido detalles que han llevado a esta situación, pero ha habido partidos donde los resultados han podido ser diferentes. No se estaban haciendo todas las cosas mal, son muy conscientes de que tienen esa parte de culpabilidad y he notado un grupo que lo que quiere es dar la vuelta a la situación, pero no me he encontrado un grupo triste".

El debut. "No he tenido tiempo de pensar en el debut y lo dices ahora y se me ponen los pelos de punta. No he tenido tiempo porque venimos descansando muy poco, hay muchísimo trabajo y no me ha dado tiempo a pensar que mañana va a ser mi primer partido. Ya habrá tiempo y nos quedan muchas horas de trabajo todavía, incluso mañana por la mañana. Pero el gusanillo, cuando lleguemos con el autobús, creo que empezará ahí y será el primer momento donde realmente me sienta entrenador del Sporting de Gijón y donde realmente sienta que esto va a comenzar, que empieza un viaje para estos dos años que va a ser largo, que tenemos que mirar poquito a poco. Tenemos que intentar pasar estas montañas que tenemos ahora".

El once. "Tenemos alguna duda de si puede jugar uno u otro futbolista. Lo que tenemos muy claro es el perfil. Escuchaba ayer a Mikel Merino que hablaba en una entrevista sobre la importancia de los jugadores que no comienzan y de que el futbolista es egoísta y siempre quiere jugar. Daba a entender que comprende cuando no inicia y que es algo que se tiene que normalizar. Esto no lo van a ganar los once que inician, ni muchísimo menos. Hay veces que tienes que guardar un arma importante para que cuando el partido se vaya a decidir, tengas esa capacidad de hacerlo y estés más fresco que los demás. Van a ser importantes todos".

Prendes y Mbemba. "Quiero conocer bien a todos los futbolistas. Estaban en dinámica del primer equipo, tanto Enol como Pierre. Para mañana no van a ir convocados porque creemos que también llega un momento donde es importante que ellos jueguen, que acumulen minutos y si tenemos claro que mañana no van a participar, no sirve de nada que viajen. Es más importante que sigan en ese proceso de formación y acumulando minutos. Y el día que creamos que un futbolista de Mareo, como muchos que hay ya en el primer equipo asentados, ya sea del juvenil o del Sporting Atlético, tiene posibilidad real de participar con nosotros, lo llevaremos convocado y si tiene que jugar de titular lo hará, porque lo he hecho en toda mi carrera".

Queipo. "Es un chico que necesita ese cariño, que las condiciones las conocéis mejor que yo a nivel técnico y que viene con nosotros porque creemos que nos puede aportar".

Amadou y Caicedo. "No nos hemos sentado a hablar uno a uno con los futbolistas porque no ha habido tiempo, habrá momentos en estas semanas para hacerlo con todos. Juan, en esa posición de 9 con la libertad que él cae muchas veces hacia afuera, es el máximo asistente de la categoría, eso significa que está haciendo cosas bien. Va a hacer goles, nadie tiene duda, porque los ha hecho siempre y no es algo que nos preocupe. Aquí lo importante es que jugadores de segunda línea hagan goles. Si dependemos solo de los goles de nuestros tres delanteros vamos a tener un problema".

Mensaje para la afición. "Mañana vamos a ir con todo desde el inicio, es nuestra idea. Enfrente tenemos un rival peligroso. Independientemente de eso, me espero un Molinón que apretará como lo hace siempre y más en este tipo de partidos y somos nosotros los que tenemos que enganchar a la afición".