Ganar o ganar: el análisis de Josu Uribe sobre la cita del Sporting ante el Racing

Toca todo un clásico norteño, como un Sporting-Racing de Santander. Muchos duelos han hecho una vieja rivalidad en el campo, pero un respeto fuera del terreno juego. Tanto entre clubes, como aficionionados. Los cántabros llegan como colíderes, pero alternando grandes actuaciones, con momentos muy flojos. Son el equipo que más goles ha anotado, con 21 tantos, pero también ha encajado la friolera de 14 dianas.

De la mano de un viejo conocido de la afición rojiblanca, como José Alberto, estas últimas temporadas están construyendo proyectos ambiciosos teniendo el ascenso como meta. Con la incorporación en la estructura seportiva de Chema Aragón, como director deportivo, han pegado un enorme salto. Hombre muy preparado y un currante nato que ayudará al club a tener una estructura mucho más profesional. Es un técnico que ve fútbol de cualquier categoría y país. Un técnico de los de antes; menos big data y más kilometraje en el coche.

Al Racing lo llamo el equipo de las transiones. Es el mejor de la categoría cuando recupera el balón en campo contrario. Tiene siempre jugadores permanentemente buscando los espacios y corriendo a la espalda del rival. Pero es también un equipo con muchos problemas si no recupera tras pérdida y tiene que correr hacia atrás. Ahí sufre muchísimo. De este desequilibrio nace ser un equipo de ganar a cualquiera, y de que la Cultural le haga en su casa, en 45 minutos, cuatro goles, sacándole los colores.

El Racing le puede venir bien al Sporting por su modelo de juego y porque no va a encerrarse en El Molinón. Va a dejar espacios para que puedas atacarlos, pero cuidado cuando recuperan la pelota jugadores como Íñigo Vicente, Andrés Martin,Sangalli o Villa libre porque tienen muchísima calidad y manejan el juego y el espacio de una manera brutal.

El club cántabro está haciendo hueco también a una serie de jugadores muy jóvenes de su cantera como son Salinas,Mantilla, Yeremi o Sergio Martínez. Eso es que están trabajando muy bien las estructuras deportivas.

No será un partido sencillo, pero me gusta jugar siempre mucho más con propuestas que te van a hacer daño, pero sabes que tú también les puedes castigar. Hay que tener mucho cuidado en las pérdidas de balón y en las transiciones porque para mí ahí son los mejores de la categoría. También aprovechar lo que sufren sin balón. Como local, el Sporting tiene que exigirles y hacerles sufrir.

Dar la bienvenida al nuevo técnico y desearle lo mejor, ahora toca limpiar la cabeza y dejarse de excusas. Un nuevo mensaje y una nueva metodología de trabajo siempre es buena, pero los profesionales deben dar un paso adelante. Rendimientos como la segunda parte contra el Albacete o el partido de Castellón son impropios de un jugador de élite.

Ojalá sea un problema de entrenador el rendimiento de este equipo, pero creo que tanto jugadores como propiedad deben ser mucho más exigentes y asumir la responsabilidad. Hay muchas cosas mejorables,pero ahora, a ponerse las pilas y a trabajar, ya habrá tiempo de exigir. Ahora, para salir de una situación difícil, toca unirse y currar como leones. Si no tenemos mucho fútbol, debemos ganar todos los duelos y ser un equipo muy complicado para el rival. Hay que meterle una energía brutal. Que los jugadores no olviden el club que representan, ni la historia del mimos. Ahora solo toca una cosa: ganar o ganar.