El Juvenil A se impone a la Real Sociedad (1-0) en un amistoso celebrado en Mareo
El Juvenil A del Sporting disputó ayer un encuentro amistoso ante su homólogo de la Real Sociedad. El partido, disputado en el campo número 1 de Mareo, se cerró con el triunfo rojiblanco con un solitario gol de Paul. Fue una prueba sensible dentro de la preparación del División de Honor rojiblanco, dirigido esta temporada por Marcos Landeira. El ensayo también fue un impulso de cara a la competición liguera. Los gijoneses marchan en séptima posición, tras cosechar dos victorias y dos derrotas. El próximo compromiso liguero será contra el Racing de Ferrol.
